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Технологии «Интерсвязи» раскрывают новые свойства привычных вещей

Специалисты компании «Интерсвязь» - лидера телекоммуникационного рынка Южного Урала – совершили прорыв в развитии технологии транспортной карты.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе компании «Интерсвязь», теперь южноуральцы получили возможность легко превращать «Умный ключ домофона» в «Транспортную карту» для оплаты проезда при помощи собственных смартфонов. Ранее для

того, чтобы начать оплачивать проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах синим домофонным ключом «Интерсвязи» нужно было провести ряд манипуляций возле одного из «Умных домофонов», а если такового рядом не было, приходилось обращаться в абонентские отделы. Теперь для активации достаточно приложить ключ к датчику на корпусе своего телефона. Информацию между устройствами передаст технология NFC беспроводной передачи данных на малом расстоянии. Радиус её действия всего 10 сантиметров. Информация считывается с помощью радиосигнала. Эта же технология позволяет оплачивать телефоном покупки в магазине.

Над внедрением новой функции команда разработчиков компании «Интерсвязь» трудилась с момента запуска проекта. Взаимодействие с NFC не только даёт возможность активировать «Транспортную карту» с помощью телефона, но и открывает новые перспективы в развитии этой технологии. «Умный ключ» может стать полноценной альтернативой виртуальному кошельку, бонусной карте, пропуску в бассейн, фитнес-клуб, на завод или любое другое закрытое учреждение.

Специально под внедрение новой функции разработчики обновили раздел, посвящённый

«Транспортной карте» в мобильном приложении компании «Интерсвязь». Интерфейс стал более интуитивно понятным, теперь справиться с активацией сервиса сможет даже ребёнок или человек, который редко имеет дело со смартфонами. Достаточно следовать иллюстрированной пошаговой инструкции.

По словам генерального директора компании «Интерсвязь» Эдуарда Калинина, во время, когда IT-сфера развивается ежеминутно, люди очень быстро привыкают к комфорту. Он, по сути, и является основной целью каждой современной технологии. Поэтому для компании

«Интерсвязь» важно развивать принципы комфорта в каждом своем проекте.

Взаимодействие с NFC — не единственное нововведение, которое коснулось

«Транспортной карты». Уже в начале 2021 года разработчики реализовали функцию переноса

денежных средств с одного ключа на другой. Если пользователь потеряет ключ, то сможет легко его заблокировать прямо в приложении, сделав перенос средств на другой доступный гаджет. Сейчас «Транспортная карта» компании «Интерсвязь» является одним из самых выгодных способов оплаты проезда в общественном транспорте Челябинска. При пополнении баланса на сумму более 700 рублей пользователь получает скидку в 10%. Также абсолютно для всех остаётся доступна услуга бесплатной пересадки.