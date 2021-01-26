Технологии компании «Интерсвязь» сделают жизнь горожан более безопасной

Лидер телекоммуникационного рынка Челябинской области - компания «Интерсвязь» сделала очередной шаг в развитии сотрудничества с социальными службами Челябинска по внедрению технологий «Умный город».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе компании «Интерсвязь», теперь, если горожанин нажмёт кнопку SOS на панели «Умного домофона», оператор Единой диспетчерской службы сразу получит подробную информацию о местонахождении человека, который сделал звонок и заявил об экстренной ситуации. Геолокация будет автоматически отмечена на цифровой карте. Это увеличит скорость реагирования оперативных служб на сигналы жителей города.

Преимущество технологии в её высокой точности. При звонке с мобильного телефона система «112» фиксирует местоположение звонящего лишь примерно, в радиусе 100 метров. «Умный домофон» выдает точные координаты: улицу, дом и даже номер подъезда. Технологии не требуется времени для формирования информации. Все необходимые данные оператор получает в ту же секунду, как отвечает на вызов.

Оба эти преимущества напрямую влияют на эффективность работы экстренных служб, в особенности пожарных, полицейских, медиков. Когда решается вопрос жизни и смерти, а счёт идёт на секунды, оперативность получения и точность данных играет ключевую роль. От этого зависит, будет спасён человек или нет.

По словам генерального директора компании «Интерсвязь» Эдуарда Калинина, сделан очередной важный шаг к обеспечению безопасности горожан и развитию проекта «Умный город». Заключено трёхстороннее соглашение с ЕДДС и министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по интеграции разработки «Интерсвязи» с системой «112». Теперь вызов экстренных служб с помощью домофона происходит даже быстрее, чем с мобильноготелефона, потому что не тратится время на разъяснение информации о местоположении. Воспользоваться сервисом SOS могут не только абоненты компании, а абсолютно все горожане, даже находясь в незнакомом районе и дворе.

Самой востребованной функцией «Умных домофонов» сейчас является видеонаблюдение.

Запись ведётся круглосуточно, а видео хранится в архиве. Функция нередко приходит на помощь правоохранительным органам и уже помогла раскрыть несколько сотен различных преступлений. Согласно статистике, общий уровень преступности в территориях, где установлены устройства компании «Интерсвязь» стабильно снижается.

Сейчас только в Челябинске установлено более шести с половиной тысяч «Умных Домофонов». Функциональность разработки постоянно расширяется. Пользователи могут дистанционно открывать дверь подъезда, пользоваться услугой видео-глазка и архива записей, имеют возможность обратиться в экстренные службы нажатием одной кнопки. Недавно устройства компании «Интерсвязь» успешно приняли участие во всероссийских учениях по гражданской обороне и были синхронизированы с единой системой оповещения граждан.