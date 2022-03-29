Текслер – главам по очистке дорог: Не услышали - пеняйте на себя

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер еще раз предупредил всех глав, что будет жестко спрашивать за некачественную очистку улиц от снега. Первое замечание уже получено властями Ашинского района. Если они оперативно не исправят ситуацию, то их ждет серьезное наказание.

Сегодня, 29 марта, Алексей Текслер опубликовал в своем аккаунте видео, на котором школьники из Сима с трудом пробираются домой по абсолютно нечищенной дороге, где кучи снега тонут в воде.

«А это видео из Сима. Для школьников дорога между домом и школой — полоса препятствий», - написал губернатор и выразил уверенность, что его пост увидят глава города и глава Ашинского района и оперативно поправят ситуацию.

«Другим главам я подсказок давать не буду. Давал поручение на областном совещании, не услышали - пеняйте на себя», - предупредил Алексей Текслер.

Напомним, на областном совещании с главами губернатор раскритиковал власти Златоуста, где неубранные дороги привели к массовому ДТП. «Расслабились. Коллеги, в Златоусте подрядчики, муниципалитет, очевидно, расслабились. У нас погода переменчива, не мне вам об этом говорить. Конечно, нужна мгновенная реакция, никуда не годится, просто позорище», - возмутился Алексей Текслер и поручил миндору провести проверку и доложить оперативно о ее результатах.

Напомним, на вечер 29 марта, ночь и день 30 марта объявлено штормовое предупреждение. Синоптики обещают снег, мокрый снег, на дорогах гололедицу. Это станет очередной проверкой для муниципалитетов на умение слышать и оперативно реагировать.