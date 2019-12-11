Текслер – главам: Важно новогодние каникулы прожить без эксцессов
Фото: 
Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 11:53
Автор: 
Любовь Юрина

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал от глав городов и районов и руководителей профильных ведомств обеспечить безопасность детей и взрослых жителей во время новогодних праздников и каникул.

Соответствующее поручение было дано главой региона сегодня, 11 декабря, на областном совещании с главами.

«Очень важно, чтобы в предстоящий предпраздничный период и все праздничные дни область прожила без эксцессов во всех сферах и на всех объектах нашего управления. Чтобы люди знали, куда позвонить и что делать в случае возникновения проблем», - обозначил первостепенную задачу для властей на предстоящие новогодние каникулы.

Главам поручено обеспечить круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц муниципальной администрации. «Перед праздниками необходимо тщательно проверить состояние объектов с массовым пребыванием людей – здания, электросети, системы связи, теплоснабжения, водоснабжения, оповещения людей при пожаре и чрезвычайных ситуациях», - распорядился губернатор. Кроме того, обязательно необходимо проверить эвакуационных выходов.

Алексей Текслер также потребовал обеспечить устойчивую работу всех объектов. «Ответственные лица на местах должны находиться в постоянном с коллегами из территориальных органов МВД, МЧС. «Любые сигналы по коммунальным и иным проблемам должны приниматься без задержек. Реакция должна быть оперативная», -распорядился глава региона.

Текслер поручил обратить особое внимание на обеспечение безопасности дорожного движения при перевозке детей к местам проведения организованных массовых праздничных мероприятий. Все группы должны обязательно сопровождаться представителями ГИБДД (соответствующие договоренности уже достигнуты). «Также мы договорились, что в течение всего следующего года по соответствующим запросам будет обеспечено сопровождение экипажей ГИБДД организованных групп детей», - уточнил Алексей Текслер. Главам поручено заранее предоставлять информацию по перемещению организованных групп детей.

Все праздничные дни в управлении по внутренней политике правительства области будут дежурить специалисты, готовые круглосуточно принять любой сигнал. Дежурные лица на местах должны находиться в коммуникационной доступности, распорядился губернатор.

Как отметил вице-губернатор Сергей Шаль, уже подготовлено достаточное количество оборудования для оперативного реагирования на внештатные ситуации и коммунальные аварии.

Жители области могут сообщать обо всех проблемах, в том числе коммунальных, могут обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112.

Автор: 
Любовь Юрина
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