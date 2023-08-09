Текслер: Красноармейский район развивается, но динамику нужно ускорять

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер восьмого августа посетил с рабочим визитом Красноармейский район. Глава региона побывал на полях, оценил темпы строительства и реконструкции объектов ЖКХ, здравоохранения, побывал на стадионе, в учреждениях образования и культуры, пообщался с жителями и совершил свой традиционный «фирменный разворот», посетив объект, который не был в плане визита.

«Насыщенная программа, проинспектировал ход уборочных работ, объекты благоустройства, исполнение ряда поручений, - рассказал Алексей Текслер. - Район динамично развивается, здесь мы наблюдаем рост численности населения благодаря близости к областному центру. Базовое направление в части экономики – сельское хозяйство. И Красноармейский район - один из лидеров по выращиванию овощей».

Глава региона побывал на полях СХП «Красноармейское», где в настоящее время идет сбор ранней капусты. «Несмотря на засуху в начале лета, урожай будет неплохим. На прилавках магазинов уже появляются местные свежие овощи», - подчеркнул губернатор.

Хозяйство является одним из передовых в области по производству картофеля и овощей открытого грунта, а также занимается выведением семян. Часть идет на посевы, а часть на продажу.

Губернатор поручил региональному минсельхозу разработать комплексную систему развития овощеводства, начиная с производства и реализации семян.

«Даю поручение серьёзно заняться темой семян. По картофелю мы должны закрывать все вопросы у себя в регионе. Все, что касается овощей - это серьёзная тема. Нужно начинать с основ», - распорядился Алексей Текслер.

Глава региона также поручил своему заместителю Сергею Сушкову проработать вопрос развития системы мелиорации в области, так как без этого невозможно поступательно увеличивать производство овощей открытого грунта.

На встрече с селянами губернатор обсудил тему помощи аграриям в вопросе развития мелиорации и семеноводческой деятельности.

Алексей Текслер проверил ход дорожных работ. «Район подтянулся по дорогам», - констатировал глава региона, осмотрев один из отремонтированных в рамках «дорожного рывка» объектов.

Благодаря опережающему финансированию, капитальный ремонт участка дороги Миасское-Курейное выполняется с опережением срока. «Дорогу Миасское-Курейное из щебеночной делаем полностью асфальтированной. Причем с опережением на год. Объемы региональной поддержки дорожного хозяйства сокращать не будем, задач еще много», - отметил губернатор.

Всего до конца 2025 года в Красноармейском районе планируется реконструировать 17,5 километра дорог местного значения, уже в этом будет отремонтировано 6,7 километра.

После осмотра дороги Алексей Текслер оценил ход работ по строительству новой набережной в селе Миасское в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

«Проект направлен на улучшение внешнего облика села и на создание максимально благоприятных и комфортных условий для проведения досуга детей и взрослых», - пояснили в администрации Миасского сельского поселения.

На первом этапе проектом предусмотрено озеленение, укладка плиточного покрытия, установка пандусов, малых архитектурных форм. Первая очередь будет завершена к 20 августа 2023 года.

В 2024 году планируется реализовать следующий этап: построить площадку для занятий спортом, детскую площадку для отдыха, обустроить тротуар, провести озеленение, установку наружного освещения, малых архитектурных форм.

Алексей Текслер поручил завершить все работы ко Дню рождения села Миасское – к первому августа 2024 года. «Объект будет центром притяжения, ничего подобного в Миасском нет сегодня, - отметил губернатор. - Это полноценная набережная, где можно будет просто проводить время, а также различные мероприятия, учитывая наличие сцены». Глава региона пообещал лично курировать этот важный проект.

В Красноармейском районе после обращения жителей к губернатору построены новые объекты жилищно-коммунального хозяйства. Глава региона оценил два из них.

По программе «Устойчивое развитие сельских территорий» возведены семь автономных блочных-модульных котельных: в 2022 году - две котельные, в 2023 году пять котельных (по одной - в поселках Мирный и Октябрьский, селе Канашево и две - в селе Миасское). Все они будут работать на газу.

В настоящее время производится подготовка установленных котельных к запуску в отопительный период. «Уверены, что теперь проблем в работе теплоснабжения не будет, так как контролироваться они будут муниципальными структурами, а не частным инвестором», - рассказал сказал заместитель главы Красноармейского района по ЖКХ и строительству Евгений Кундиус.

Также Алексей Текслер осмотрел станцию водоподготовки. Она была построена в рамках федерального проекта «Чистая вода» и запущена в сентябре 2022 года. До строительства объекта жители села Миасское жаловались на качество водоснабжения. В настоящее время жалобы от жителей на воду не поступают. «Оборудование в среднем очищает 80 кубов воды в час, обеспечивая ею 6,5 тысячи жителей. Состав воды контролируется Роспотребнадзором», - пояснил глава Красноармейского района Сергей Сергеев.

Традиционно Алексей Текслер уделил внимание объектам здравоохранения . «Красноармейский район самый капиталоемкий в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Мы приняли решение построить новую поликлинику, сделать капитальный ремонт районной больницы, шесть новых ФАПов построить и шесть отремонтировать», - отметил губернатор.

Возведение новой поликлиники в селе Миасском началось в 2022 году. «В новых помещениях разместят взрослую и детскую поликлиники, рентгенологическое отделение и стоматологию. Общая пропускная способность поликлиники составит 795 пациентов в смену. Также здесь разместят дневной стационар на 65 коек, из них 25 для детей», - рассказал Сергей Сергеев.

В настоящий момент работы по возведению поликлиники выполнены только на 16%, по капремонту районной больницы - на 25-27%. «И там, и там заменили нерадивых подрядчиков, - рассказал Алексей Текслер. - Взял обязательства с новых подрядчиков нагнать и сделать в срок». Губернатор поручил запустить в эксплуатацию новую поликлинику осенью 2024 года, а больницу - до конца 2023 года.

Алексей Текслер также посетил в селе Миасском реконструированный в 2020 году Центральный стадион. Сейчас спортивный объект располагает всей необходимой инфраструктурой для занятий футболом, баскетболом, волейболом и другими видами спорта. На стадионе проводятся праздники и соревнования районного и областного уровня.

Губернатор пообщался со спортсменами по вопросу развития спорта в районе. В настоящее время обсуждается проект строительства ледового дворца. Алексей Текслер отметил, что идею необходимо довести до конкретного предложения, область поможет с его реализацией.

Кроме того, глава региона совершил «разворот» и вне плана осмотрел квартиры в достраиваемом доме в селе Миасское. «Дом будет готов к концу августа, остались отделочные работы. То есть на 90 % объект подготовлен к сдаче в эксплуатацию», - сказал Сергей Сергеев.

В нем администрация района приобретает девять квартир для переселения граждан из аварийного жилья и 17 квартир для детей-сирот. Остальные 43 квартиры реализует застройщик. Алексей Текслер поручил администрации района проработать вопрос по покупке квартир в доме для медицинского персонала, который планируется привлекать для работы в территории.

В завершении поездки Алексей Текслер заехал в одно из старейших сел района – Бродокалмак, где посетил Дом культуры, построенный почти полвека назад, и проинспектировал готовность школы к новому учебному году.

В 2022 году в Доме культуры был проведен ремонт внутренних помещений. На эти цели была выделена субсидия по госпрограмме «Развитие культуры и туризма в Челябинской области». В 2023 году приобретено световое, звуковое, теле-видео, проекционное оборудование, механика и одежда сцены, театральные кресла, музыкальные инструменты.

В здании Бродокалмакской школы в рамках проекта «Теплое окно» заменили стеклопакеты. В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» школа оснащена компьютерным классом и оборудованием, создана ИТ-инфраструктура.

В школе обучается 435 детей из шести сел Красноармейского района. Подвоз 84 детей осуществляется тремя автобусами. «Приняли решение, что для школьных автобусов построим новый отдельный гараж», - рассказал губернатор.

Оценивая результаты поездки, губернатор констатировал, что в целом в районе реализуется большой объем работ по разным направлениям. «Красноармейский район развивается. Но динамику нужно ускорять. Уверен, что благодаря развитию инфраструктуры и новым проектам мы этого добьёмся», - подытожил Алексей Текслер.