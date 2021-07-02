Текслер: Мы планируем придать Челябинску новый вид

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил в экспертной сессии «Инфраструктурное строительство. Технологический прорыв», которая состоялась в рамках «Московского урбанистического форума-2021».

В своем выступлении Алексей Текслер обозначил приоритетность для городов субъектов федерации вопросов развития городских пространств. По мнению губернатора, новая городская среда сегодня является одним из факторов удержания жителей в регионах.

««Сегодня молодежь, которая делает выбор – остаться учиться в Челябинске или уехать в другой город – в первую очередь обращает внимание именно на развитие городских пространств, - подчеркнул Алексей Текслер. - Вопрос высокопроизводительных рабочих мест, конечно, важен, но сегодня мы видим, как все больше и больше молодежь уделяет внимание развитию городских территорий».

В муниципалитетах области уделяется большое внимание вопросам благоустройства. Глава региона рассказал, что в этом направлении делается в Челябинске. Так, в областном центре в ближайшее время появятся две новые пешеходные зоны - набережная реки Миасс и набережная на озере Смолино.

Принято решение реализовать муниципальную программу по развитию велоинфраструктуры. «Я вот сегодня на работу приехал на велосипеде, и видны те проблемы, которые надо решать. Мы договорились с городом, будем реализовывать отдельную муниципальную программу по развитию велоинфраструктуры», - поделился Алексей Текслер.

Кроме того, планируется обновлять парки, продолжить озеленение, построить новые знаковые спортивные и культурные объекты – большая их часть будет строиться за счет частных инвестиций.

В Челябинской агломерации (Челябинск, Копейск, Сосновский район) в результате реализации транспортной реформы будет создана новая маршрутная сеть (она уже разработана).

«Мы исходим из того, что это будет агломерация с новой маршрутной сетью, которая уже разработана. Основная задача – рост пассажиропотока общественного транспорта на 20-30%. При этом пассажиропоток маршрутных такси уменьшится в два раза, в автобусах большой вместимости он, наоборот, увеличится в два раза, и в три раза станет больше пассажиропоток за счет обновления троллейбусов и трамваев», – пояснил губернатор.

В приоритете - общественный транспорт с выделенными полосами, с парковками (в том числе и платными).

Планируется за счет инфраструктурных кредитов обновить трамвайную и троллейбусную системы.

Продолжится обновление подвижного состава. В текущем году будет приобретено 150 автобусов. «Мы за два года обновим весь троллейбусный парк. В течение двух-трех лет - весь трамвайный парк», - рассказал о планах по развитию электротранспорта в Челябинске губернатор.

В Челябинске будет реализован проект метротрамвая. Он уже одобрен по федеральном уровне и предусмотрены необходимые ресурсы. «Это очень современное решение. Я считаю, что это решение мирового уровня. Поручение, которое дал Президент руководству Челябинской области, и регион, и наша отрасль полностью готовы реализовать на высочайшем уровне, соответствующем современным мировым стандартам», - отметила генеральный директор ГК «Москпроект-3» Анна Меркулова.

Также будет модернизирована инфраструктура (строительство депо, замена (и расширение) контактных сетей, рельсового полотна).

«В итоге мы планируем придать новый вид городу, обновить общественный транспорт, увеличить пассажиропоток за счет того, что наши жители пересядут на современный, удобный и комфортный общественный транспорт», - сказал Алексей Текслер.

Как сообщает пресс-служба губернатора, экспертная сессия прошла в формате видеоконференцсвязи. В обсуждении приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, субъектов федерации, а также российские и зарубежные эксперты стройиндустрии.

На сессии обсуждались крупнейшие инфраструктурные проекты, которые, по поручению президента РФ Владимира Путина, в ближайшие годы будут реализованы в стране. В том числе звучали современные решения, позволяющие быстро и качественно реализовать эти проекты.