В Челябинск прибыли специалисты из Москвы по проекту метротрамвая, скоро начнется проектирование

В ближайшее время начнется разработка проекта метротрамвая в Челябинске, в пока в городе работают специалисты из Москвы.

Об этом рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Напомним, 30 июня в ходе «прямой линии с Владимиром Путиным» президент заверил, что проект челябинского метротрама будет реализован. Уже предусмотрены необходимые федеральные ресурсы. Осталось только начать работу.

«Только что во время прямой линии Президент обозначил тему достройки челябинского метро и четко сформулировал, что этот проект будет завершен», - отметил Алексей Текслер.

В мае 2021 года губернатор презентовал проект метротрамвая, который свяжет все районы города.

«Хочу сказать, что мы не остановились после того, как провели презентацию этого проекта. И прямо сейчас на территории Челябинска работают специалисты из Москвы, которые занимаются изысканиями. И таким образом мы скоро перейдем в стадию проектирования, и активно продолжаем заниматься этим проектом», - подчеркнул Алексей Текслер.

Проект метротрамвая предполагает четыре подземных станции с протяженностью линий 14,4 километра (восемь наземных).

Будут работать три линии метротрамвая, которые будут использовать интегрированную инфраструктуру метрополитена и обособленных трамвайных путей