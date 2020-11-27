Текслер наградил отличившихся южноуральцев

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил южноуральцам государственные, региональные награды и почетные звания.
«Эта церемония объединила людей разных профессий: и педагогов, и врачей, и аграриев, и инженеров, и социальных работников. Главное, что связывает всех вас, – это любовь к своему делу, верность призванию, высшее профессиональное мастерство. Вы каждодневно создаете национальное богатство, спасаете жизни наших людей, вносите неоценимый вклад в развитие нашей страны и региона», – подчеркнул Алексей Текслер, обратившись к участникам церемонии.
Шесть медицинских работников отмечены благодарностями Президента РФ Владимира Путина за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленный при исполнении врачебного долга.
Начальник управления организации исполнения бюджета в отраслях экономики Лена Агафонцева удостоена почетного звания «Заслуженный экономист Челябинской области» за вклад в развитие финансовой системы региона.
Как сообщили в пресс-службе минфина, Лена Климовна – опытный и инициативный руководитель, пользующийся уважением коллег. Работе в региональном минфине посвятила почти 40 лет своей трудовой жизни. К присвоению почетного звания представлена за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие финансовой системы региона.
Напомним, звание «Заслуженный экономист Челябинской области» учреждено по решению губернатора региона в июне 2019 года. Награда присваивается высокопрофессиональным специалистам со стажем работы не менее 15 лет в сфере экономики и финансов за деятельность по развитию финансовой системы, экономики и предпринимательской деятельности.
В прошлом году первыми обладателями почетных званий стали начальник одного из отделов минфина области Любовь Сатонина и первый замминистра финансов Антон Прыгунов.
За добросовестное выполнение обязанностей по воспитанию детей и вклад в укрепление семейных традиций Алексей Текслер наградил знаком отличия «Материнская слава» III степени пять южноуральских многодетных мам: Ирину Веденёву из Еманжелинска (шесть детей), Викторию Шумилову из Миасса (пять детей), Светлану Канавец из Златоуста (шесть детей), Веронику Коковину из Чебаркуля (пять детей) и Наталью Харченко из Катав-Ивановского района (пять детей).
«На ваших плечах лежит воспитание будущих поколений, вы храните семейные традиции и нравственные основы нашего общества. Любовь и забота матерей делает нас сильнее, помогает преодолевать невзгоды, верить в себя, идти вперед. Пусть ваши дети и внуки тоже добиваются больших успехов, я уверен, так и будет. Мы гордимся вами!» – обратился к многодетным матерям, присутствующим на церемонии, Алексей Текслер.