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Текслер – о ковиде: Оснований усиливать ограничения нет

В Челябинской области пока не принимали и не планируют вводить дополнительные ограничения в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом официально заявил губернатор Алексей Текслер на совещании с главами муниципальных образований.

В мессенджерах и социальных сетях стала распространяться фейковая информация о якобы новых ограничительных мерах из-за неблагополучной обстановки по ковиду на Южном Урале

Как было отмечено на совещании, предпринимаемые властями усилия в медицинской сфере дают результат. Также работают и ограничительные меры.

«Эпидситуация в регионе остается стабильной. Наши усилия, в первую очередь в сфере здравоохранения, дают результат. Также работают и ограничительные меры, - заверил Алексей Текслер. - Поэтому оснований усиливать ограничения у нас пока нет. Мы это не планируем делать».

Алексей Текслер призвал глав проконтролировать в своих территориях соблюдение всех профилактических мер, включая масочный режим и социальную дистанцию.

«Основная задача сегодня – это сосредоточиться на соблюдении тех правил, которые уже существуют. Впереди новогодние праздники, - отметил губернатор и обращаясь непосредственно к главам сказал. - И крайне важно, коллеги, продолжить контроль за выполнением требований Роспотребнадзора, всех мер предосторожности и ограничений, которые действуют в нашем регионе».

Напомним, всего с начала пандемии и до 16 декабря в области зарегистрировано 31 тысяча 474 случая коронавируса, за прошедшие сутки выявлено 309 новых инфицированных. С ковидом уже справились почти 20 тысяч заболевших. Скончалось 1092 пациента с коронавирусной инфекцией. На сегодня в больницах получает лечение 10 тысяч 301 пациент с подтвержденным Covid-19.