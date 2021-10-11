Текслер – об обязательной вакцинации от ковида: В текущей ситуации это верное решение

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер считает введение обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции - единственно верным решением в текущей напряженной ситуации с распространение ковида в регионе.

«Главный санитарный врач региона ввел обязательную вакцинацию для отдельных групп населения, которое по характеру своей работы постоянно контактирует с большим количеством людей. В текущей ситуации это верное решение, именно эти группы - врачи, учителя, работники торговли и других сфер - наиболее подвержены риску заражения, также сами в случае болезни становятся источником опасности для других», - прокомментировал губернатор постановление главы регионального Роспотребнадзора Анатолия Семенова «О проведении профилактических прививок против COVID-19 отдельным категориям граждан по эпидпоказаниям».

Алексей Текслер подчеркнул, что на сегодня в области сложилась сложная ситуация по коронавирусу - заболеваемость растет, увеличивается число тяжелых больных и смертельных случаев.

Свободный коечный фонд, предназначенный для лечения пациентов с коронавирусом, составляет двух процентов. На сегодня продолжают лечение на госпитальных базах и на дому 10 тысяч 902 жителя. И это число постоянно растет.

«У нас заполнены койки на ковидных базах, дальнейшее увеличение негативно будет влиять на оказание текущей и плановой медицинской помощи», - отметил губернатор.

Алексей Текслер обратил внимание на то, что 94% госпитализированных с ковидом и подавляющее большинство тяжелых пациентов в Челябинской области – это непривитые. «Так что обязательная вакцинация - это своевременная мера, мы все хотим, чтобы обычная жизнь продолжалась без локдаунов и дополнительных ограничений. Для этого обязательно нужно пройти вакцинацию», - считает Алексей Текслер.