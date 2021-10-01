В Челябинской области свободно лишь 2% коек для пациентов с ковидом, но новые пока не открывают

В Челябинской области свободный коечный фонд, предназначенный для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, не превышает двух процентов.

«Свободный коечный фонд чуть менее двух процентов. Количество госпитализированных возросла по вчерашнему дню практически на 20%», - пояснила первый вице-губернатор Ирина Гехт на брифинге первого октября.

По словам Ирины Альфредовны, в настоящий момент в области открыто восемь тысяч 165 коек, в том числе дополнительные койки в Чебаркуле, еще один корпус в первой городской больнице и дополнительные 40 коек в Верхнеуральской больнице. Из общего числа ковидных коек 770 обеспечены аппаратами ИВЛ

По состоянию на первое октября в области продолжают лечение на госпитальных базах и на дому 10 тысяч 30 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Этот показатель растет уже не один месяц.

В области продолжается также рост ежесуточно подтверждаемых случаев ковида. По состоянию на первое октября выявлено за день 386 случаев коронавируса. Такой же показатель был на 17 августа, затем небольшой спад и после 22 сентября новый рост. При этом в середине лета в сутки выявлялось в два раза меньше заболевших.

По словам Ирины Альфредовны, в регионе пока не планируют открывать дополнительные базы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. «Мы не планируем открытие дополнительных баз, потому что важно сохранение плановой медицинской помощи. Но, безусловно, если ситуация будет нарастать, больницы готовы и будут перепрофилироваться под ковидные госпиталя. Пока мы балансируем и работаем в этом режиме», - пояснила Ирина Гехт.

По словам Ирины Альфредовны, в области развернуто восемь баз для долечивания пациентов с коронавирусной инфекцией (туда переводят после лечения на одной из ковидных баз).

В государственных областных санаториях – Кисегач и Карагайский бор – проходят реабилитацию жители с эндокринными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, среди которых есть и пациенты, перенесшие ковид. Напомним, с первого июля в области проходит углубленная диспансеризация жителей, переболевших ковидом.

СПРАВКА

Большинство госпитальных баз для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией развернуто в крупных муниципалитетах.

В Челябинске пациентов с ковидом принимают областной инфекционный центр «Малая Сосновка», несколько корпусов ГКБ №1, ГКБ №5, корпус инфекции и роддом ГКБ №8, ГКБ №9, ГКБ №11, областная больница №3, вторая областная больница, областной клинический противотуберкулезный диспансер.

В Магнитогорске задействованы пять лечебных учреждений - горбольница №1 им. Г.И. Дробышева, ГКБ №2, ГКБ №3, Центр охраны материнства и детства, первый роддом.

В Миассе под ковид отданы три городские больницы - Г№1, ГКБ №2 и ГКБ №3. В Златоусте развернуто одно отделение (30 коек), чтобы не возить пациентов в другие города, в Чебаркуле – отделение на 70 коек.

Жителей с ковидом лечат в инфекционных отделениях в больницах Аши, Троицка, Карталов, для них выделены койко-места в больницах Еткуля, Копейска, Верхнеуральска, Сатки и Кыштыма.