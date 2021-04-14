Текслер: Основную часть субботников нужно завершить до майских праздников

14.04.2021
Анонсы событий и мероприятий на 15 апреля
14.04.2021
В шести городах Челябинской области сохраняется режим «черного неба»
14.04.2021
РМК стала генеральным партнёром международной акции «Сад памяти»
14.04.2021
У 75-летнего магнитогорца обнаружено оружие и боеприпасы
14.04.2021
Из кранов жителей Красногоского снова течет грязная вода со странным привкусом
14.04.2021
Школьникам Миасса расскажут об истории Автомобильного завода «УРАЛ»
14.04.2021
Активные муниципалитеты Челябинской области получат дополнительные деньги на развитие
14.04.2021
Алексей Текслер: Расслабляться рано
14.04.2021
Алексей Текслер – чиновникам: Необходимо быть примером безупречного поведения
14.04.2021
Текслер: Проеду по челябинским дорогам, о результатах расскажу
Малый и средний бизнес в Челябинской области получит новые льготы
13.04.2021
В Челябинской области массово умирает рыба, сведущие люди бьют тревогу
13.04.2021
Дорожники пообещали Котовой отмыть Челябинск шампунем
12.04.2021
В Челябинской области введено ограничение на движение большегрузов на трассах
12.04.2021
Юные карабашцы меняют свой родной город к лучшему
10.04.2021