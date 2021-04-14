Текслер: Основную часть субботников нужно завершить до майских праздников

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам городов и районов провести весенние субботники в территориях до начала майских праздников. Единым днем проведения субботников объявлена суббота, 24 апреля.

«Завершилась зима, необходимо привести в порядок наши города, села, населенные пункты. В этом году традиционно организуем весенние субботники, основную часть которых надо завершить до майских праздников», - обозначил задачи Алексей Текслер на областном аппаратном совещании с главами муниципальных образований и членами регионального правительства.

При этом губернатор подчеркнул важность обеспечить чистоту везде, а не фрагментами и поручил активно вовлекать в проведение весенних субботников предприятия и организации, которые работают на территории муниципалитетов.

«Прошу также создать все условия для привлечения помощи жителей городов и поселков, обеспечить добровольцев инвентарём, заранее согласовать места уборки и для складирования мусора», - обратился к главам Алексей Текслер.

Необходимо также организовать транспортировку собранного мусора, не допуская его сжигание или складирование на длительные сроки в муниципалитете.

«Нужно отмыть от грязи места общественного пользования, входные группы домов, подъезды, детские площадки, малые архитектурные формы, остановки общественного транспорта; очистить от пыли и грязи дороги, дворы, тротуары, внутридворовые проезды, парки, скверы, где надо – покрасить и обновить. Проведите работу с собственниками магазинов, ТРЦ, других объектов – это общая задача», - сказал Алексей Текслер.

На субботниках следует в полном объеме обеспечить все действующие ограничительные меры в связи с коронавирусом - соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

Напомним, сегодня Алексей Текслер призвал южноуральцев сообщать ему обо всех недоработках коммунальных служб, о неубранных местах в городах и районах. В четверг, 15 апреля, губернатор намерен лично проинспектировать состояние общественных пространств, дорог и дворов Челябинска.