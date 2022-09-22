Текслер поручил главам заняться вопросами частичной мобилизации

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал поручения членам правительства по частичной мобилизации, главам муниципалитетов рекомендовано лично заниматься этими вопросами на местах.

Напомним, 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал Указ о проведении в стране частичной мобилизации. «Это вынужденная, но в нынешних обстоятельствах необходимая мера, - отметил глава региона на областном совещании с главами 22 сентября. - Чтобы защитить суверенитет и безопасность России, обеспечить территориальную целостность страны, поддержать жителей Донбасса и освобожденных территорий Украины».

Губернатор призвал членов регионального правительства и главам городов и районов мобилизовать свои усилия, оказать всю необходимую помощь и содействие военным комиссариатам и призывным комиссиям.

Социальному блоку кабмина поручено обеспечить семьи мобилизованных необходимой поддержкой. «Необходимо обеспечить семьи наших ребят, которые будут мобилизованы в армию, заботой, вниманием. Посмотреть, какие у них есть проблемы и решить их. Очень важно, коллеги, сегодня работать с людьми», - подчеркнул губернатор.

Текслер также возложил на руководителей муниципалитетов обязанность лично проводить муниципальные призывные комиссии, быть в постоянном контакте с комиссариатами и комитетами мобилизационной подготовки.

Накануне губернатор уже провёл соответствующую комиссию и подписал Постановление о выполнении мероприятий мобилизационного развёртывания в регионе.

Отдельное внимание губернатор уделил работе в информационном пространстве. Текслер предупредил южноуральцев о возможном распространении фейковой информации и призвал жителей ориентироваться только на проверенную информацию из официальных источников.

Кроме того, глава региона сделал акцент на бесперебойной работе экономики, стратегических предприятий и предприятий ОПК. «Задачи мобилизации очень важны, но не менее важно обеспечить бесперебойное функционирование всех систем жизнедеятельности, это ЖКХ, здравоохранение, образование, социальное обслуживание», - подчеркнул Алексей Текслер.