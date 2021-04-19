Текслер поручил проработать вопрос по вакцинации от ковида иностранных студентов

Иностранные студенты, обучающиеся в вузах Челябинской области, смогут поставить прививку от коронавирусной инфекции.

Губернатор Алексей Текслер поручил министерству здравоохранения региона проработать вопрос вакцинации иностранных студентов. Поручение было дано на заседании областной комиссии по реализации государственной пограничной политики.

«Даю поручение министерству здравоохранения Челябинской области рассмотреть возможность не только проводить анализ ПЦР, но и вакцинацию иностранных студентов», - дал поручение Алексей Текслер.

На сегодня поставить прививку от коронавируса (российской вакциной) на территории РФ могут только россияне при предъявлении паспорта и полиса ОМС. Иностранец может вакцинироваться в случае, если у его есть вид на жительство

«Отработайте с минздравом РФ формат [вакцинации], потому что большое количество иностранных студентов к нам возвращается, мы должны обеспечить все меры предосторожности», - дал поручение минздраву губернатор.

Всех поставивших прививку иностранцев необходимо будет внести в федеральный реестр, чтобы выдать электронный сертификат о вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19.