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Текслер: После ввода инфекционной больницы часть ковидной базы вернем в плановую медицину

Общество
Сегодня, 20:26
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области после ввода новой инфекционной больницы часть городских больниц, перепрофилированных под госпитальные базы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, будет возвращена к оказанию плановой медицинской помощи.

Об этом сообщил губернатора Алексей Текслер.

«После ввода Челябинской инфекционной больницы мы часть нашей ковидной базы вернем в плановую медицину. Это важно, когда мы говорим о болезнях кровообращения и сердечно-сосудистых заболеваниях, о кардиологическом профиле», – подчеркнул Алексей Текслер.

Напомним, в 2019 году Алексей Текслер, возглавив регион, принял решение остановить проводимую на тот момент в области оптимизацию медицинских учреждений. «С 2019 года, когда была оставлена так называемая оптимизация в здравоохранении, была поставлена задача по дополнительным койкам, - напомнил Алексей Текслер. - Мы нарастили практически 2,5 тысячи коек. Но в основном за счет имеющихся ресурсов».

С начала пандемии часть больниц было перепрофилировано под ковидные базы, часть – под базы по долечиванию пациентов с коронавирусной инфекцией.

На сегодня ковидные госпитали развернуты на базе 28 больниц региона в 15 муниципалитетах. Часть из них вернется к оказанию плановой помощи. Кроме того, в регионе действует 22 базы по долечиванию в 17 муниципалитетах и две базы по реабилитации.

«Горбольница №2 Челябинска, где был пожар на кислородной станции, в ноябре вернется в строй, и там будет кардиологическое отделение, - рассказал Алексей Текслер. - Кардиологическое отделение ОКБ №3 тоже вернется к плановой помощи. Важно, чтобы плановая медпомощь оказывалась своевременно и в полном объеме для жителей области».

Все решения по возвращению ковидных баз к прежнему, плановому режиму работы, будут приниматься в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе.

По состоянию на 12 ноября на госпитальных базах области получает лечение пять тысяч 808 человек, неделю назад – 5006 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (прирост за неделею – 802). Число госпитализированных южноуральцев с коронавирусом продолжает расти.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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