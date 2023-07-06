Текслер: «Реабилитационный центр для участников СВО нужно запустить как можно скорее»

В Челябинске завершается возведение нового здания Единого центра поддержки и реабилитации участников специальной военной операции (СВО). В новом центре на Университетской Набережной также расположится региональный филиал фонда «Защитники Отечества». Ход строительства проконтролировал губернатор Алексей Текслер.

«Проверил сегодня ход строительства нашего реабилитационного центра для участников специальной военной операции. Здание в высокой степени готовности», - рассказал глава региона. В настоящий момент близятся к завершению строительно-монтажные работы.

Губернатор обсудил со строителями все детали, чтобы здание со всем необходимым оборудованием заработало сразу в полномасштабном формате. «Здесь нет мелочей, обсуждали в том числе мотивационно-патриотическое оформление, навигацию, отдельно проговорили вопросы укомплектования самым современным оборудованием», - отметил Алексей Текслер.

За лето планируется завершить работы и полностью оснастить зданием всем необходимым оборудованием.

«Поставил задачу завершить работы в срок, сделать благоустройство, установить всё нужное оборудование. Реабилитационный центр нужно запустить как можно скорее», - дал поручение Алексей Текслер. Планируется, что уже к началу сентября 2023 года филиал госфонда и Центр поддержки участников СВО начнут оказывать услуги в новом здании.

В центре расположится специальная зона для некоммерческих организаций. «И мы максимально будем погружать в тему реабилитации, оказания помощи наши социально ориентированные некоммерческие организации, - поделился Алексей Текслер и заверил. - Уверен, что мы зададим такую планку даже для всей страны по работе с ветеранами СВО».

В новом центре участники СВО и члены их семей смогут получить полный комплекс услуг в режиме «одного окна», начиная от психологической и юридической поддержки до помощи в получении профобразования, трудоустройстве. Можно будет получить услуги отделения МФЦ.

В центре будут предоставлять помощь юристы, психотерапевты, инструкторы ЛФК, специалисты по социальной работе, психологи и другие.

Также в центре можно будет позаниматься в тренажерном зале, обучиться уходу за родственниками, которые получили травмы в ходе СВО, воспользоваться пунктом проката технических средств реабилитации.

На время занятости родителей в центре для их детей предусмотрена игровая зона под присмотром воспитателей и многое другое.

Напомним, первого июня в Челябинске открыт региональный филиал государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

Как рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, за месяц с небольшим Фонд принял 472 обращения от 401 гражданина. Из них 119 обращений уже решено, остальные находятся на контроле: социальные координаторы помогли составить запросы и обращения в различные ведомства и службы.

«Координаторы поддерживают с каждым заявителем постоянный контакт до тех пор, пока вопрос не будет решен», - заверила Ирина Гехт.

На сегодня в Челябинской области гражданам оказывает помощь 31 соцкоординатор, но до конца года планируется расширить их численность до 120.

Чаще всего в Фонд обращались по поводу оформления документов, получение статуса ветерана или инвалида боевых действий, выплаты для служащих по контракту, медицинской реабилитации, помощи в бытовых вопросах.

«Благодаря тесной связи с министерствами и ведомствами многие вопросы удается решить сразу: направить ребенка в лагерь, помочь в трудоустройстве членам семей бойцов или поступить в учебное заведение», - отметила руководитель регионального филиала фонда Галина Гаврилова. На оформление документов требуется более продолжительные сроки - от трех до шести месяцев. Сотрудники фонда стараются максимально ускорить их в «в ручном режиме».

Для оказания комплексной и оперативной помощи фонд заключил соглашения о сотрудничестве с минздравом, министерством юстиции, Ассоциацией юристов, нотариальной палатой, Адвокатской палатой, Областной службой занятости, Комитетом семей воинов Отечества, РОВООВ «Боевое братство», региональным центром спортивной подготовки и спортшколой по адаптивным видам спорта, с областными омбудсменами. С фондом активно работают военный комиссар региона Андрей Максуров и прокурор Челябинского гарнизона Максим Самсонов.

Кроме того, в Челябинской области с начала 2023 года работает служба сопровождения участников СВО и их семей. До конца года будет завершен капитальный ремонт окружного госпиталя ветеранов войн в Челябинске, обновляется его медицинская база.