В Челябинске открылся региональный филиал госфонда «Защитники Отечества»

Во вторник, 30 мая, во исполнение поручение президента России Владимира Путина в Челябинске состоялось торжественное открытие регионального филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». В мероприятии принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, руководство фонда, а также военнослужащие и их семьи.

Напомним, с инициативой создания специального государственного фонда Владимир Путин выступил в ходе оглашения традиционного послания Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. «Предлагаю создать специальный государственный фонд, - озвучил предложение глава государства и подчеркнул. - Работа государственного фонда должна быть открытой, а сам порядок оказания помощи – простым, по принципу «одного окна», без казёнщины и бюрократии».

В России госфонд был создан в апреле 2023 года. Его учредителем стало правительство РФ.

В Челябинской области региональный филиал фонда открыт не так давно. «Но задачи, который он призван решать, очень важные - оказывать всю необходимую помощь нашим ветеранам специальной военной операции, семьям погибших героев, - отметил Алексей Текслер.

Фонд будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, лекарственного обеспечения, оформления инвалидности, помогать в образовании, трудоустройстве, предпринимательстве, повышении квалификации, получении новой профессии. Адресная помощь будет оказываться в режиме «одного окна».

«Очень важно, что ребятам не придется ходить по инстанциям - фонд «Защитники Отечества» станет местом, где помогут по всем вопросам», - подчеркнул глава региона.

Алексей Текслер, обращаясь к сотрудникам регионального филиала фонда, призвал их быть не равнодушными: «Мы можем решить любую задачу, любую проблему, которая есть в семье наших ветеранов, и мы это обязаны сделать и сделаем».

За каждым ветераном СВО и семьей погибшего будет закреплен специальный социальный координатор, человек, который будет сопровождать семью каждого ветерана. «Он должен быть всегда рядом, слышать любую проблему, которая возникает. Я уверен, что наши социальные координаторы, они прошли обучение, справятся с поставленными сегодня задачами», - напутствовал губернатор. Координаторы будут работать во всех муниципалитетах области. Сейчас они проходят специальное обучение.

Первый заместитель губернатор Ирина Гехт встретилась с соцкоординаторами. «Мы сформировали команду из 38 координаторов – каждый ответственный за свою территорию, - пояснила Ирина Гехт. - У некоторых из них совершенно уникальный опыт – например, службы в санбате. Безусловно, все это пригодится им в работе в рамках Фонда».

Работа будет проводиться проактивно: координатор сам будет связываться с ветеранами СВО и их семьями, оставлять свои контакты. Он остается на связи по любым вопросам – от оформления заявки на медицинское обследование или реабилитацию до переобучения и трудоустройства, заверила первый замглавы региона.

Алексей Текслер подчеркнул, что филиал госфонда будет работать в тесной связке с областным Единым центром поддержки и реабилитации участников спецоперации. В августе обе организации займут место в новом здании на Университетской набережной. Временно региональное отделение фонда будет располагаться в Челябинске по адресу: ул. Смирных, д. 21А. «Создадим там максимально комфортные условия», - заверил губернатор.

Также Алексей Текслер добавил, что будет обновлена и расширена медицинская и реабилитационная база в регионе. До конца года будет завершен капитальный ремонт окружного госпиталя ветеранов войн в Челябинске, обновляется его медицинская база была закуплена 21 единица медоборудования и будет приобретено еще дополнительное оборудование).

Также откроется дополнительное учреждение по оказанию реабилитационных услуг по санаторному типу. Здесь будет предусмотрены программы лечения с учетом специфики ранений, инвалидности и прочих аспектов участников СВО. Это обеспечит полную комплексную работу по данному направлению.

«Работы все ведутся, это для нас приоритет, уверен, что наша работа будет достойной и пионерской, с задачами справимся. Сегодня дан старт именно комплексной работе по этому вопросу», - резюмировал Алексей Текслер.

Сотрудники фонда приступили к работе с сегодняшнего дня, и после церемонии открытия Алексей Текслер осмотрел отделение первичного приема, службу социальных координаторов, пообщался со специалистами и участниками СВО, ознакомился с пунктом проката технических средств реабилитации.

Напомним, в начале года в Челябинской области по поручению губернатора Алексея Текслера была открыта служба сопровождения участников специальной военной операции, которая работает по адресам: ул. Воровского, д. 30 и ул. Румянцева, д. 19А. Служба продолжит свою работу во взаимодействии с региональным отделением фонда «Защитники Отечества».