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Текслер – руководству Мечела: Надо привести в порядок ДК и стадион в Металлургическом районе

Общество
Сегодня, 21:12
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Социальные объекты в Металлургическом районе Челябинска – стадион и Дворец культуры, принадлежащие ПАО «Мечел», - находятся в неудовлетворительном состоянии.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратил внимание руководства ПАО «Мечел» на необходимость выполнения социальных обязательств на территории своего присутствия.

«Объекты важны для жителей Металлургического района, надо привести их в порядок, - потребовал глава региона. - Так вы можете изменить отношение людей к предприятию».

Алексей Текслер предложил ПАО «Мечел» заключить соглашение о социальном партнерстве. Аналогичные договоренности есть у правительства области со всеми крупными предприятиями.

 

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