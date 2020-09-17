Текслер – руководству Мечела: Надо привести в порядок ДК и стадион в Металлургическом районе
Социальные объекты в Металлургическом районе Челябинска – стадион и Дворец культуры, принадлежащие ПАО «Мечел», - находятся в неудовлетворительном состоянии.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратил внимание руководства ПАО «Мечел» на необходимость выполнения социальных обязательств на территории своего присутствия.
«Объекты важны для жителей Металлургического района, надо привести их в порядок, - потребовал глава региона. - Так вы можете изменить отношение людей к предприятию».
Алексей Текслер предложил ПАО «Мечел» заключить соглашение о социальном партнерстве. Аналогичные договоренности есть у правительства области со всеми крупными предприятиями.
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