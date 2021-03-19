Сергей Лихачев пообещал челябинцам зеленый холм на месте свалки уже в этом году

Текслер требовал обратить внимание на пешеходов, но его в Челябинске не услышали

Жители частного сектора в Челябинске ежедневно рискуют жизнью, отправляясь на работу, в больницу, в школы и детсады или по иным делам и возвращаясь домой.

Городские власти еще более-менее заботятся о состоянии проезжей части, очищая ее от снега, а вот до пешеходов никому дела нет.

Во время зимнего периода (а он на Южном Урале растягивается надолго) на улицах в частном секторе Челябинске трактор освобождает лишь проезд для автомобилей, при этом весь снег сваливается на обочины (тротуаров там и в помине нет). И люди вынуждены идти прямиком по дороге, ежеминутно рискуя попасть под проезжающие мимо машины. И в таких условиях дети добираются до школы, пожилые люди пытаются ходить по своим делам.

Многие тротуары в городе также оставляют желать лучшего. В дневные часы, когда уже отмечаются плюсовые температуры, утрамбованный на тротуарах снег подтаивает, а ночью он подмерзает. И получается ходьба с ледяными препятствиями. Того и гляди, упадешь и встреча с травматологом будет обеспечена.

И никому до этого, как и прежде, нет дела. Хотя еще в прошлом году на итоговой пресс-конференции губернатор Алексей Текслер пообещал, что власти будут заботиться не только об автомобилистах, но и о пешеходах и усилят спрос с подрядчиков. В январе губернатор поручил главам при очистке городов и районов от снега обратить особое внимание, помимо улиц, на внутридворовые проезды и тротуары.

Но проблема как была, так и остается. Кто-то не настоятельно потребовал? Кто-то плохо слышит? Или просто всем на всё наплевать?