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Тепло вернулось в дома: в Озерске устранили аварию на трубопроводе

В Челябинской области рабочие устранили повреждение на Аргаяшской ТЭЦ, из-за которого жители Озерска остались без отопления. В администрации ЗАТО сообщили, что в первой половине дня 16 февраля температуру теплоносителя в городе доведут до требуемых параметров.

«На утро 16 февраля авария устранена полностью. Таким образом, необходимых параметров по теплу ТЭЦ не выдавала чуть более суток, - говорится в сообщении администрации Озерска. - Напомним, чтобы избежать ЧП, город частично перевели на отопление с модульной газовой котельной, расположенной в медгородке. Ремонтные работы на аварийном участке ТЭЦ вели до полуночи, а около 3:00 возобновили циркуляцию воды на трубопроводе. В это же время на ПО «Маяк» была запущена пиковая котельная и насосы, чтобы усилить циркуляцию воды по внутридомовым сетям. Котельная сейчас работает с полной нагрузкой».

Авария на коллекторе произошла в минувшие выходные. Для устранения повреждения пришлось остановить два из трех бойлеров. Это в два раза снизило подачу тепла в жилых домах и зданиях.

Авария не коснулась жителей двух поселков: Метлино и Новогорный. Там есть своя котельная и отдельный бойлер на теплоцентрали, соответственно.