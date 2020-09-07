ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

ТНТ приглашает жителей Челябинска и Миасса на поиски сокровищ

Общество
Сегодня, 22:28
Размер текста

В эфире телеканала ТНТ 13 сентября, в 19:00, стартует всероссийское шоу «Золото Геленджика». Более тысячи участников из всех регионов России попробуют выиграть главный приз – 1 килограмм чистого золота.

Но просто так распорядитель и ведущий шоу Иван Охлобыстин свои сокровища не отдаст. Чтобы стать миллионерами, героям проекта придется преодолеть не один десяток самых необычных, смешных и экстремальных препятствий. В отличие от участников шоу, зрителям ТНТ в Челябинске и Миассе не придется заниматься экстримом: для получения сокровищ ТНТ достаточно будет просто внимательно смотреть новый проект «Золото Геленджика».

Все, что нужно сделать – включить 13 сентября, в 19:00, ТНТ и держать наготове свой смартфон. В какой-то момент на экране появится QR-код, с помощью которого каждый сможет попасть на специальный сайт с картой тайников, расположенных в разных городах России. Однако на чертеже не будет названий улиц, номеров домов и точных координат. Клад просто обозначат на карте, поэтому сокровище достанется только самым внимательным. Сразу по окончании выпуска у зрителей будет 48 часов на то, чтобы отыскать тайник «Золото Геленджика» в Челябинске и Миассе.

«Не пытайтесь обхитрить ТНТ и получить карту с сокровищами в городе, расположенном в другом часовом поясе, а затем быстро передать всю информацию своему другу. ТНТ все заранее продумал: все карты с кладом будут открываться только строго по часовым поясам, так что южноуральцы не увидят, где должны искать золото, к примеру, москвичи», – рассказывают представители канала в Челябинске.

Смотрите шоу «Золото Геленджика» 13 сентября, в 19:00, на ТНТ, ловите во время эфира QR-код и отправляйтесь на поиски тайника, спрятанного вашем городе!

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Сегодня, 13:59
Конноспортивные соревнования в Троицке стали шагом к возврату коневодческих традиций
Сегодня, 13:26
Ученые ЮУрГУ впервые в мире создали минерал с уникальными свойствами
Сегодня, 13:26
Челябинск отметит День города
Сегодня, 13:11
За сутки умерло три жителя с коронавирусом из Челябинска, Копейска и Аргаяша
Сегодня, 12:40
В России иностранцам с жильем разрешили прописывать мигрантов
Сегодня, 12:11
ГРЦ Макеева: с заботой о детях и их родителях
Сегодня, 12:08
На набережной реки Миасс организуют спортивную площадку
Сегодня, 11:36
Проголосовать за депутатов ЗСО челябинцы смогут только в медицинских масках
Сегодня, 11:19
За сутки в Челябинской области подтверждено 69 новых случаев ковида
Сегодня, 11:13
В Челябинск скоро прибудет освященная «Всецарица»
Среда обитания
Сегодня, 14:11
«Нет» хаотичной стоянке и автомобильному транзиту
Набережная реки Миасса вдоль «Мегаполиса» в Челябинске скоро будет принадлежать людям
Общество
Сегодня, 13:59
Новому ипподрому – быть
Конноспортивные соревнования в Троицке стали шагом к возврату коневодческих традиций
Новости
Сегодня, 19:10
Происшествия
Начальник колонии из Верхнеуральского района превратил заключенных в рабов
Сегодня, 17:48
Общество
Наталья Котова проконтролирует завершение обустройства развязок в Челябинске
Сегодня, 17:28
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 8 сентября
Сегодня, 17:08
Среда обитания
В Челябинской области за неделю зарегистрировано два новых случая бешенства
Сегодня, 16:54
Общество
Челябинских школьников и студентов бесплатно обучат самым модным профессиям
Материалы рубрики
Сегодня, 17:48
Общество
Наталья Котова проконтролирует завершение обустройства развязок в Челябинске
Сегодня, 17:28
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 8 сентября
Сегодня, 16:54
Общество
Челябинских школьников и студентов бесплатно обучат самым модным профессиям
Сегодня, 15:06
Общество
В южноуральском агроинженерном университете новый ректор
Сегодня, 13:26
Общество
Ученые ЮУрГУ впервые в мире создали минерал с уникальными свойствами
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика