ТНТ приглашает жителей Челябинска и Миасса на поиски сокровищ

В эфире телеканала ТНТ 13 сентября, в 19:00, стартует всероссийское шоу «Золото Геленджика». Более тысячи участников из всех регионов России попробуют выиграть главный приз – 1 килограмм чистого золота.

Но просто так распорядитель и ведущий шоу Иван Охлобыстин свои сокровища не отдаст. Чтобы стать миллионерами, героям проекта придется преодолеть не один десяток самых необычных, смешных и экстремальных препятствий. В отличие от участников шоу, зрителям ТНТ в Челябинске и Миассе не придется заниматься экстримом: для получения сокровищ ТНТ достаточно будет просто внимательно смотреть новый проект «Золото Геленджика».

Все, что нужно сделать – включить 13 сентября, в 19:00, ТНТ и держать наготове свой смартфон. В какой-то момент на экране появится QR-код, с помощью которого каждый сможет попасть на специальный сайт с картой тайников, расположенных в разных городах России. Однако на чертеже не будет названий улиц, номеров домов и точных координат. Клад просто обозначат на карте, поэтому сокровище достанется только самым внимательным. Сразу по окончании выпуска у зрителей будет 48 часов на то, чтобы отыскать тайник «Золото Геленджика» в Челябинске и Миассе.

«Не пытайтесь обхитрить ТНТ и получить карту с сокровищами в городе, расположенном в другом часовом поясе, а затем быстро передать всю информацию своему другу. ТНТ все заранее продумал: все карты с кладом будут открываться только строго по часовым поясам, так что южноуральцы не увидят, где должны искать золото, к примеру, москвичи», – рассказывают представители канала в Челябинске.

Смотрите шоу «Золото Геленджика» 13 сентября, в 19:00, на ТНТ, ловите во время эфира QR-код и отправляйтесь на поиски тайника, спрятанного вашем городе!