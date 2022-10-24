Трамвайное движение по челябинской улице Рождественского полностью восстановлено

В Челябинске трамвайное движение по улице Рождественского в Ленинском районе полностью восстановлено, сообщает сегодня, 24 октября, телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт».

Напомним, капремонт трамвайных путей ведется на участке улицы Рождественского от автодороги Меридиан до Копейского шоссе. Работы выполняет подрядчик ООО «Капитал-Строй».

Движение трамваев было запущено в прошедшие выходные, после того как подрядная организация завершила укладку рельсошпальной решетки.

Отметим, второй этап капитального ремонта трамвайных путей по Рождественского предусматривал укладку рельсов в кривые участки пути, замену балластного слоя и рельсошпальной решетки на участке данной улицы в сторону ЧТЗ. О ведущей подготовке к реализации второго этапа «Челябинский общественный транспорт» сообщал в минувшую среду, 19-го октября. Сейчас данные работы выполнены. Осталось обкатать пути и замостить их плиткой, что и осуществляется в настоящее время.

Напомним, 13-го октября сообщалось, что уже уложенные на тот момент трамвайные пути на улице Рождественского с помощью ультразвуковой диагностики проверили на наличие раковин и трещин внутри сварочных стыков. Дефектов проверяющие не обнаружили.