Трамвайные пути на Свердловском проспекте в Челябинске отремонтируют до конца года

Капитальный ремонт трамвайных путей на Свердловском проспекте в Челябинске планируется провести до конца текущего года, сообщает chel.aif.ru со ссылкой на ОГКУ «Организатор перевозок».

Проект по капремонту путей на участке от Труда до Блюхера в настоящее время проходит экспертизу. В августе планируется объявить аукцион для поиска подрядчика, а до конца года – завершить первый этап замены рельсов.

«Весной 2023 года после выполнения послеосадочного ремонта и поднятия пути до проектных отметок будет выполнено мощение трамвайных линий тротуарной плиткой», - рассказали в «Организаторе перевозок».

На время ремонта по участку улицы Блюхера от Свердловского проспекта до областной больницы могут запустить трамвай-челнок – данный вариант будет дополнительно обсуждаться с «ЧелябГЭТ».

На участке Свердловского проспекта от Труда до Блюхера пассажиры при отсутствии трамваев смогут пользоваться другим транспортом.

Как пишет издание, на данный момент ведется разработка проекта для ремонта участка путей на проспекте Победы от улицы Российской до конечной ЧГРЭС (включая кольцо). Сроки ремонта здесь определят осенью.