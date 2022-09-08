Общественный транспорт Челябинска развезет горожан по домам после праздничного фейерверка десятого сентября, в день празднования 286-летия южноуральской столицы.

Так, после 22 часов будут ходить автобусы №№ 1, 2, 4, 8, 9, 14, 15, 18, 34, 45, 64, 71, 483, маршрут которых пролегает рядом с местами, где челябинцы и гости города традиционно смотрят фейерверк.

Трамваи будут сосредоточены на следующих остановках: остановка «Цирк» (в сторону Чичерина) – маршрут №16 (до Чичерина); остановка «улица Калинина» (в сторону цирка) – маршруты №16 (до Колющенко), №22 (до Чистопольской); остановка «Площадь Ярославского» (в сторону Чичерина) – маршрут №16 (до Чичерина); остановка «Площадь Ярославского» (в сторону ЧМК) – маршрут №3 (до Колющенко), №3 (до ЧМК); остановка «Улица Пушкина» - маршруты №5 (до Колющенко), №5 (до ЧЭМК), №22 (до Чистопольской); остановка «Областной краеведческий музей» (в сторону медгородка) – маршрут №17.

Как сообщает ОГКУ «Организатор перевозок», также к окончанию фейерверка вагоны от остановки «Теплотехнический институт» проследуют по маршрутам до ЧМК, ЧТЗ и Чичерина.

Троллейбусы будут сосредоточены на следующих перекрестках и к окончанию фейерверка проследуют по маршрутам:

проспект Ленина – Красная: до Молдавской, Первоозерного;

проспект Ленина – Васенко: до ЧКПЗ;

проспект Ленина – Елькина: до Первоозерного;

проспект Ленина – Цвиллинга: до ЧКПЗ, Молдавской, Первоозерного;

проспект Ленина – Советская: до Молдавской (по Чичерина);

проспект Ленина – Пушкина: до Первоозерного;

- улица Труда – Энгельса: до Молдавской, ЧМК;

- Свердловский проспект: улица Полковая – до АМЗ;

- Свердловский проспект: улица Калинина – до Молдавской и ЧМК;

- остановка «ДС Юность»: до АМЗ.