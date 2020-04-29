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Транспортные предприятия Челябинской области несут убытки из-за пандемии

Общество
Сегодня, 10:38
Автор: 
Олеся Денисова

Транспортные предприятия в Челябинской области из-за снижения пассажиропотока в связи с введением ограничительных мероприятий из-за эпидемии коронавируса несут существенные убытки.

Об этом сообщил на онлайн-брифинге вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль.

По предварительным данным, убытки транспортных предприятия региона в апреле составят порядка 300 миллионов рублей. Из них порядка 200 миллионов рублей – потери городского транспорта, порядка 100 миллионов рублей - межмуниципального транспорта и вокзалов.

На сегодня пока нет механизма для компенсации экономических убытков, которые транспортники понесли из-за введённого в регионе режима повышенной готовности. «Эти потери невосполнимы. У нас абсолютное большинство перевозок носят нерегулируемый характер», - пояснил Шаль.

Власти прорабатывают варианты поддержки автотранспортных предприятий. Правительство области обратилось за финансовой поддержкой в Минтранс России.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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