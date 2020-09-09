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Транзит 40 тонн перца не пропустил Челябинский Россельхознадзор

Общество
Сегодня, 12:44
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Управление Россельхознадзора по Челябинской области запретило ввоз на территорию Российской Федерации 40 тонн перца за два дня: 5 и 7 сентября 2020 года. Причиной стали выявленные нарушения условий перевозки. Одна из машин следовала в Новосибирск из. Бишкека, другая - из Туркестанской области Республики Казахстан. В машинах перевозился киргизский и казахский сладкий перец.

Претензии надзорного ведомства были не к самой растительной продукции, а к документам на нее. Перец, как любая продукция растительного происхождения, перемещается только при наличии фитосанитарных сертификатов. Казахский перец как раз везли с документами, в которых были исправления. Следовательно, документ признали недействительным. Во второй машине перец был не в упаковочной таре, а нагружен навалом, что запрещено решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 г. № 157.

По итогу обе машины, пройдя долгий путь до пограничного Троицка, не были допущены к въезду в Россию.

Перевозчики были привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ за нарушение порядка ввоза и получили предписания на возврат груза. Под контролем сотрудников Россельхознадзора транспортные средства были возвращены за пределы Российской Федерации.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, с 31 августа по 6 сентября текущего года Управлением Россельхознадзора было выявлено 5 нарушений порядка ввоза 100 т растительной продукции. Вся продукция была возвращена в Казахстан.

 

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