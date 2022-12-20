Травматологи ЧОКБ восстановили анатомию и функцию коленного сустава молодой пациентки

Травматологи Челябинской областной клинической больницы освоили операцию трохлеопластики – реконструктивного вмешательства на коленном суставе с восстановлением его анатомии и функции.

Состоявшаяся в стенах ЧОКБ операция была проведена впервые на Южном Урале. Это достаточно амбициозное оперативное вмешательство, призванное изменить анатомию человека, данную ему с рождения.

Существует специфическая группа пациентов с нестабильностью надколенника, то есть коленной чашечки. Надколенник служит точкой опоры при сгибании-разгибании коленного сустава. Когда возникают проблемы - посттравматические, врожденные (или сочетание того и другого), появляется ограничение функции.

Как отмечает заведующий травматолого-ортопедическим отделением №1 ЧОКБ Леонид Полляк, если человека не прооперировать, то подобные травмы могут продолжаться.

«Качество жизни будет постоянно страдать. Тяжелый артроз уже в молодом возрасте, потеря физической активности, хромота и постоянный стресс от ожидания вывихов. Не за горами инвалидность и весьма низкое качество жизни», - рассказал Леонид Полляк.

Студентка Ангелина Окопная обратилась к травматологам ЧОКБ после нескольких лет мучений. Из-за ослабленных связок девушка уже трижды травмировала ногу, спотыкаясь на ровном месте. Последний случай произошел в сентябре этого года: «Я просто споткнулась в институте - не заметила ступеньку, и у меня вылетела коленная чашечка. Очень больно было. Я ее сама себе поправила, и только тогда смогла наступить. Около месяца не могла ходить. Была на больничном, лежала дома, мазала мазями. Хожу всегда в наколенном ортезе. Надеюсь после операции снять его навсегда и заняться фитнесом».

Уникальной для России технологией с травматологами ЧОКБ поделилась коллега из Москвы Дарья Найда. Заведующая отделением биологической и хирургической реконструкции крупных суставов главного военного клинического госпиталя имени Бурденко специализируется на вмешательствах, направленных на стабилизацию коленного сустава и надколенника у пациентов с дисплазией: «Для восстановления нормальной анатомии необходимо выполнить операцию для того, чтобы «ключик входил в замок». Собственно, мы будем формировать этот замок, потому что ключ в виде надколенника у нас уже есть. И также надо сразу восстанавливать связку, которая удерживает надколенник в правильном положении на прямой ноге. Таким образом, мы сегодня должны одномоментно выполнить две реконструкции: формирование нормальной анатомии трохлеарной вырезки и пластику связки».

Такая операция может выполняться как открыто, так и малоинвазивно, в зависимости от степени выраженности дисплазии. Слово «дисплазия» означает нарушение развития. Как отмечает пресс-секретарь ЧОКБ Наталья Малухина, применительно к суставам это неправильное расположение костей в них, нарушение сопоставления суставных поверхностей, неправильная форма костей, образующих сустав, изменяющая и его внешнюю форму.

По словам Натальи Малухиной, сделанная Ангелине Окопной операция – последнее хирургическое вмешательство в ЧОКБ в этом году по программе «Высокотехнологичная медицинская помощь» (ВМП) по профилю «Травматология». Все запланированные на 2023 год операции, требующие участия высоких технологий, травматологи областной больницы уже выполнили.