Тридцатилетняя «Гармония»: старейший конноспортивный клуб Челябинска отмечает юбилей

В апреле 2023 года отмечает круглую дату старейший, самый первый конный клуб Челябинска - «Гармония».

Тридцать лет назад, весной 1993 года, в столице Южного Урала впервые начались занятия по верховой езде для всех желающих и родилось звучное название - «Экзотика», измененное в 2000-е годы на более актуальную «Гармонию».

Первые лошади клуба - Закладка, Лавина, Магистр и другие (сегодня в «Гармонии» живут их дети и внуки!) - поселились в здании челябинского цирка: именно там, на арене, проходили конные тренировки в перерывах между репетициями артистов.

Тогда для развития молодого конноспортивного клуба было достаточно энергии небольшой группы энтузиастов, и, конечно же, бесконечной любви к лошадям основательницы и первого руководителя Татьяны Кадочниковой. И хотя девяностые годы были сложным временем для популяризации конного дела, небольшой челябинский клуб «Гармония» выстоял и вошел в историю российского конного спорта благодаря своему ориентиру на международные тенденции и высокие профессиональные стандарты в работе с лошадьми.

Традиционно все «вопросы выживания» решаются в «Гармонии» самостоятельно. Команда клуба поддерживает друг друга, работает сообща: добыть фермерское сено и заказать партию кормового овса, разгрузить трехтонный «КАМАЗ» песка для подсыпки манежа, дежурить ночами рядом с заболевшей лошадью, сколотить забор или починить дверь в конюшню, дипломатично «разрулить» вопрос органических отходов конного подворья, скооперировавшись с заинтересованными садоводами...

А еще здесь составляют интересные учебные планы для взрослых курсантов и юных воспитанников из воскресного пони-клуба, проводят занятия по иппотерапии для детей с ограниченными возможностями здоровья, организуют летний конный лагерь для школьников, поддерживают волонтерское движение, участвуют в социальных, образовательных и экологических проектах, приглашают ведущих российских и зарубежных специалистов для проведения мастер-классов и обучения инструкторов. Спортсмены «Гармонии» успешно выступают на соревнованиях городского, областного и всероссийского масштаба. В общем, здоровый перфекционизм здесь по-хорошему зашкаливает - рядом с лошадьми без него не обойтись!

Счастливые кони - главная цель и ценность для всех сотрудников и воспитанников клуба «Гармония». Здесь уверены, что лошадь - это не спортивный снаряд, а партнер и друг, и никакие серьезные достижения невозможны без взаимопонимания между ней и всадником. Именно этому обучают в «Гармонии», любовь и уважение к лошадям, а также забота о благополучии и здоровье этих прекрасных животных здесь всегда на первом месте.

Клуб «Гармония» за тридцать лет сменил несколько локаций. В 2002 году обзавелся собственной территорией на улице Худякова в лесопарковой зоне - вблизи популярного экологического маршрута и любимого места отдыха горожан, став его неотъемлемой частью. Гуляющие пенсионеры и мамочки с детьми знают, что двери в «Гармонии» всегда открыты, лошади гуляют целыми днями в просторных левадах, и любоваться ими можно бесконечно. Тренировки также проходят в доступном для зрителей пространстве, и наблюдать за обучением всадников и грациозными движениями коней имеют возможность все желающие.

За три десятилетия несколько поколений челябинских всадников и их любимых лошадей стали настоящей большой семьей, породнились и сплелись судьбами... Многие из выпускников клуба стали сегодня опытными профессионалами конного дела и наставниками для подрастающей смены всадников.

Не обошлась история «Гармонии» и без забавных происшествий. Например, среди старожилов клуба до сих пор со смехом вспоминается случай побега нескольких лошадей. Куда же направлялись беглецы? Обратно в Челябинский зоопарк, откуда их совсем недавно перевезли на новое место. Лошадиная память феноменальна!

Сейчас в «Гармонии» много планов и проектов по улучшению условий для занятий детей и для содержания лошадей.

«Наше самое заветное желание на сегодняшний день - построить крытый манеж для комфортных тренировок круглый год, - отмечает директор клуба Наталья Потанина. ̶ К юбилею мы организовали сетевой флешмоб #30летВГармонии . В нем уже сейчас принимают участие наши друзья и единомышленники, ученики и выпускники - вчерашние и сегодняшние, а также волонтеры и помощники, дети и их родители.

Участники юбилейного флешмоба делятся своими историями в социальных сетях под хештегом #30летВГармонии: признаются в любви к лошадям клуба, рассказывают о первой встрече, первой тренировке, о волнующих событиях, а также публикуют свои самые трогательные фотографии. Тысячи челябинцев хранят память об истории самого первого конного клуба в родном городе - летопись «Гармонии» длинною в 30 лет буквально соткана из этих воспоминаний.

Всем участникам этого необычного интернет-празднования вручат памятные подарки, а авторов самых интересных историй руководство «Гармонии» поощрит ценными призами. Итоги флешмоба подведут 28 мая на традиционных весенних соревнованиях по выездке «Ступеньки», которые пройдут на территории клуба - у челябинцев еще есть время принять участие в поздравительной онлайн-акции по случаю тридцатилетия старейшего городского конноспортивного клуба.