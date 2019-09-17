У челябинского крематория появится конкурент?

Жители Челябинска обеспокоены новостью о появлении в 700 метрах от берега Шершневского водохранилища крематория. Возведение объекта торгово-бытового здания с административными помещениями (ритуальные услуги), граничащего с кладбищенской оградой, уже начато.

О реакции местных жителей, о сроках завершения строительства и о результатах журналистского расследования в своем материале рассказывает «КП-Челябинск».

Горожанам раньше времени волноваться не стоит - подозрительный объект может оказаться простым похоронным бюро. Так, в Коркино до сих пор не утихают страсти по «крематорию», который никто не собирался строить. Местный предприниматель Александр Бакша задумал строительство в черте города обычного похоронного бюро - такого же, как на берегу Шершней, торгово-бытового здания. Несмотря на старательное нагнетание ситуации заинтересованными лицами, людям разумным было ясно сначала - никто в черте города крематорий построить не даст. А тут питьевой источник рядом.