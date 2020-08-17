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У Челябинской области есть все шансы выйти из режима повышенной готовности уже на следующей неделе

Общество
Сегодня, 11:59
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Автор: 
Инна Шемаева

Уровень заболеваемости коронавирусом в Челябинской области продолжает снижаться. По данным на 17 августа в регионе подтверждено 75 новых случаев заражения коронавирусной инфекции Covid-19. Это ниже аналогичного показателя предыдущего дня (было 78).

На утро 17 августа в регионе подтверждены 13374 случаев заболевания COVID-19. Всего в Челябинской области больных коронавирусом сейчас насчитывается 3495 человек.

Как сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области, за прошедшие сутки из больниц выписаны 32 человека. Всего 9526 пациентов выздоровели за время пандемии на Южном Урале.

Все южноуральцы с подтвержденным коронавирусом находятся в инфекционных отделениях и изолированных боксах, получают все необходимое лечение.

Напомним, в Челябинской области до 23 августа в регионе действуют ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательное соблюдение масочного режима в общественных местах, соблюдение требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции и повышенной настороженности к признакам заболеваний.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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