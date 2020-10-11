У главы Троицка подтвержден коронавирус

Глава Троицкого городского округа (Челябинская область) Александр Виноградов заболел коронавирусной инфекцией и ушел на самоизоляцию.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По предварительным данным, Александр Виноградов заразился COVID-19 в семье, вероятнее всего, от сына-школьника. У одноклассника, с которым он сидит за одной партой в школе, была подтверждена коронавирусная инфекция.

В мэрии рассказывают, что глава сдал тест на коронавирус в пятницу, девятого октября. В воскресенье, 11 октября, пришёл положительный результат.

«Александр Виноградов чувствует себя нормально. Температуры нет», - уточнили в администрации. Глава города ушёл на самоизоляцию.

Напомним, на этой неделе коронавирусная инфекция выявлена также у главы Магнитогорского городского округа Сергея Бердникова, у заместителя губернатора Анатолия Векшина, министра спорта области Леонида Одера, его заместителя Александра Казакова, министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Павла Рыжего, замруководителя Челябинского УФАС Станислава Копылова.