У отряда бойцов «Рифей» праздник

Сегодня, 13 марта, свое 29-летие отмечает СОБР «Рифей» управления Росгвардии по Челябинской области.

Специальный отряд быстрого реагирования управления Росгвардии по Челябинской области свою 29-ую годовщину встречает с новым наименованием «Рифей». Указ об этом в декабре прошлого года подписал директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов.

История отряда начинается в 1993 году, когда разгул организованной вооруженной преступности достиг такого масштаба, что государству в противовес оставалось только формирование в кратчайшие сроки высокоподготовленного спецподразделения, которым и стал СОБР.

Основу первого набора в отряд составили сотрудники ОМОН. Личный состав мобильных отрядов особого назначения и сегодня является основой кадрового резерва братского подразделения.

В первые годы существования еще не окрепшее подразделение сразу же было направлено в Чеченскую Республику для восстановления Конституционного строя, где выполняло боевые задачи по ликвидации незаконных вооруженных формирований.

«В 2021 году сотрудники подразделения приняли участие в без малого 150 специальных мероприятиях оказывая при этом, чаще всего содействие подразделениям полиции по борьбе с экстремизмом, экономическими преступлениями и противодействию коррупции. Во взаимодействии с подразделением за 2021 год у подозреваемых изъято почти 11 миллионов рублей, более 70-ти боеприпасов, пять единиц огнестрельного оружия», - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области

Сегодня отряд СОБР встречает свое 29-летие с высокопрофессиональным подготовленным личным составом, способным выполнять любые задачи по задержанию вооруженных преступников и борьбе с терроризмом, слаженном в боевом и морально-психологическом плане, с наработанными годами в реальных условиях тактическими приёмами, колоссальным багажом знаний и опыта, а также пониманием, что каждый день службы — риск жизнью во имя безопасности региона и страны.