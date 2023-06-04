У православных большой праздник - День Святой Троицы

В воскресенье, четвертого июня, православные отмечают один из главных христианских праздников - День Святой Троицы. Праздник называют еще и Пятидесятницей, так он приходится на пятидесятый день после Святой Пасхи.

В канун Дня Святой Троицы (Пятидесятницы), третьего июня 2023 года, священнослужители Свято-Симеоновского кафедрального собора - главном храме Челябинской епархии - совершили всенощное бдение.

Как сообщает пресс-служба собора, храмы на праздник Святой Троицы украшаются зеленью, а церковнослужители облачаются в одежды зеленого цвета. На богослужении неоднократно звучит тропарь праздника, а также исполняемая хором молитва Святому Духу - «Царю небесный», которая не читалась в период от Пасхи до Пятидесятницы.

Напомним, в этот день в Свято-Симеоновском кафедральном соборе пребывал ковчег с частицей мощей великомученика Георгия Победоносца. Во время всенощного бдения не иссякал поток желающих приложиться к мощам святого. Сегодня ковчег находится в храме Троицка.

Самое известное название праздника - день Святой Троицы – связано с тем, что по учению Церкви, Бог един по природе, но троичен в Лицах. Бог Отец был почитаем уже людьми Ветхого завета. Во времена земной жизни Иисуса Христа люди вошли в общение с Богом Сыном (ведь Христос был земным воплощением Бога Сына — Второго Лица Троицы). Действие же Святого Духа зримо явилось в день Пятидесятницы. Таким образом, вся Пресвятая Троица раскрылась миру, и люди научились поклоняться и прославлять три Лица Единого Божества: Отца, Сына и Святого Духа.

Как сообщили в пресс-службе епархии, в День Святой Троицы верующие вспоминают Сошествие Святого Духа на апостолов. Как повествует Новый завет, после этого ученики Христа получили чудесные дары, в том числе способность говорить на различных языках. А постол Петр произнес такую проповедь, после которой 3 тысячи человек приняли святое крещение. День Пятидесятницы называют еще днем рождения Церкви.

Православные христиане в этот день украшают дома и храмы зелеными веточками березы, цветами. В праздник Троицы вспоминают явление Аврааму Троицы в Мамврийской дубраве, поэтому украшенный зеленью храм напоминает и ту дубраву. А еще цветущие ветви напоминают о том, что под действием благодати Божией человеческие души расцветают плодами добродетелей.

В субботу вечером во всех храмах Челябинской области пройдет Всенощное Бдение, в день Святой Троицы пройдут торжественные богослужения.

В Челябинской митрополии Святой Троице посвящены храмы в Челябинске, Троицке, Златоусте, Миассе, Долгодеревенском.