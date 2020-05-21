У работников скорой помощи Челябинска возникли вопросы к власти по плате за ковидных пациентов

В Челябинске у работников скорой помощи возникли вопросы к городским властям по поводу выплат за коронавирусных больных, в том числе федеральных.

С бригадирами-водителями предприятия "Челябмедтранс" встретилась руководитель горздрава Наталья Горлова. На состоявшейся вчера, 20-го мая, встрече начальник управления здравоохранения Челябинска рассказала возмущенным работникам скорой о принятом в настоящее время решении о выплате каждому из них региональной доплаты в размере трех тысяч рублей как входящим в группу риска.

"Данная выплата производится пропорционально отработанному времени с апреля по июнь включительно", - сообщили в пресс-службе горздрава.

Возмущенным водителям объяснили механизм начисления и выплат за работу с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, в том числе брали расчетки и при них связывались с бухгалтерией предприятия, давая необходимые разъяснения.

В пресс-службе горздрава подчеркнули, что каждый водитель, работавший с больными коронавирусом, получит все причитающиеся выплаты (независимо от бригады, будь то детская, кардио-, линейная и т.д.). Речь идет о выплатах 25-ти тысяч рублей из федерального бюджета и шести с половиной тысяч (пропорционально отработанному количеству смен в месяц) из регионального.

"Федеральную доплату водитель получит в полном объеме, даже если перевез за месяц всего одного подтвержденного пациента, к ней будет применен уральский коэффициент и не удержан НДФЛ. Региональная выплата будет начислена пропорционально отработанному количеству смен в месяце (если смен отработано больше, то и выплата увеличивается, если меньше - уменьшается), также с уральским коэффициентом, но с нее уже удерживается НДФЛ", - пояснили в пресс-службе горздрава.

Водители, не работавшие с больными коронавирусом, автоматически включаются в группу риска и могут рассчитывать на региональную выплату в три тысячи рублей (пропорционально отработанному количеству смен в месяц).

"Мы все понимаем, что данные о том, был ли перевозимый пациент болен коронавирусной инфекцией, получаем не сразу. Пофамильную выгрузку из федеральной базы проводит станция скорой помощи, у которой есть доступ к общероссийской базе. И когда есть понимание, что диагноз у пациента подтвержден, вся бригада, которая с ним работала, автоматически приравнивается к ковидной бригаде и включается в приказ о выплатах", - рассказали в пресс-службе горздрава.

В ведомстве отметили, что выплаты за весь период, начиная с апреля этого года, будут произведены каждому, кому положены перерасчет и доплата.