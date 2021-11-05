У вакцинированных есть шанс получить 100 тысяч рублей

Программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции, будет продлена до конца года.

Постановление об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Подписанным документом внесены изменения в постановление правительства от 10 августа 2021 года №1324.

Число розыгрышей увеличено до четырех (два дополнительно). Будет выявлено две тысячи победителей (ранее предусматривалась тысяча человек). Каждый получит по 100 тысяч рублей.

Розыгрыш денежных призов среди вакцинированных граждан стартовал первого сентября и продлён до 31 декабря (ранее срок завершения был первое декабря).

Компьютер, используя алгоритм случайной выборки, определяет победителей на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Номера победивших сертификатов публикуются на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье». Информация о призе также доступна в личном кабинете гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Пользователям мобильного приложения портала приходит push-уведомление о выигрыше.

Победитель должен указать номер своей банковской карты «Мир» в личном кабинете на портале госуслуг не позднее трёх месяцев с даты получения уведомления о призе.

После подтверждения банковских реквизитов деньги автоматически поступят на счёт победителя. Выплаты призов производятся в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша.

Оператором лотереи выступает акционерное общество «Гознак».