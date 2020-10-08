У волейболисток челябинского клуба «Динамо-Метар» выявлен COVID-19

Команда челябинского клуба «Динамо-Метар» уходит на карантин. У нескольких игроков выявлен COVID-19.

Как сообщили в пресс-службе команды, в связи с этим матч с «Минчанкой», который должен был состояться сегодня, восьмого октября, в Екатеринбурге, перенесен.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», за прошедшие сутки в Челябинской области подтверждено 96 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что чуть ниже аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 97).

Число выздоровевших за сутки оказалось в два раза меньше числа новых инфицированных.

На утро четверга, восьмого октября, в регионе подтверждено 17 тысяч 390 случаев коронавируса.