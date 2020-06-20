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У зоозащитного сообщества Челябинска возникли вопросы к исполнителю контракта на отлов

Общество
Сегодня, 15:23
Автор: 
Евгения Александрова

У зоозащитного сообщества Челябинска возникли вопросы к исполнителю муниципального контракта на отлов безнадзорных животных в 2020 году, коим является ООО "Урал-Мегвэй". 

Минсельхозу региона до конца июня поручено провести проверку в отношении данной организации.

Так, исполняя контракт, "Урал-Мегвэй" использует легковой автомобиль ВАЗ-2104 с грузовым прицепом на жесткой сцепке. Отловленные четвероногие перевозятся в клетках внутри прицепа.

"Использование вышеуказанного транспортного средства не отвечает ряду требований, установленных пунктом 11.10 технического задания. Так, прицеп сам по себе является не "закрытым отсеком, изолированным от кабины водителя", а, согласно ПДД РФ, представляет собой отдельное транспортное средство, не оборудованное двигателем и предназначенное для движения в составе с механическим транспортным средством", - отмечают зоозащитники.

Кроме того, прицеп, укрытый тентом, не имеет окон или люков для доступа дневного света и обеспечения естественной вентиляции внутри прицепа. 

По информации ООО "Челябстройсервис" (исполнитель контракта на содержание бездомышей) представители ООО "Урал-Мегвэй" доставляют отловленных животных до приюта по две-три головы в одной клетке, что противоречит пункту 11.12 технического задания, согласно которому "предельное количество перевозимых животных должно определяться из расчета на одно животное весом до 20-ти килограммов не менее 0,6 квадратных метра пространства".

Как рассказали в "Челябстройсервисе", с 23-го апреля по 31-е мая, отловщики доставили в пункт содержания 58 животных: десять - в апреле и 48 - в мае, в том числе четырех месячных котят без матери-кошки, 17 щенков с мамами и 16 щенков - без мам, а также 21 взрослую собаку (в возрасте от одного года до семи лет).

При этом отсутствует видео отлова семи собак - это мать с пятью щенками и одна собака с завода, тогда как отлов за муниципальные средства не может осуществляться на территории частных предприятий. 

"Данная собака просидела в пункте содержания 13 дней. Отсутствие видеозаписи отлова означает, что за животных не будет оплаты. В июне 2020 года без документов были завезены кот и пять собак. Документы по ним организации, осуществляющей содержание, предоставлены не были. Таким образом, ООО "Урал-Мегвэй" вынуждает ООО "Челябстройсервис" нести расходы, которые не будут ему возмещены", - подчеркивают зоозащитники.

Кроме того, 15-го июня с территории трамвайного депо №1 отловщик привез шесть подсосных щенков - без кормящей мамы (!). В просьбе отловить ее в ближайшее время "Урал-Мегвэй" отказал, сославшись на занятость, чем поставил жизнь и здоровье малышей под угрозу. 

Тем временем, жительница северо-восточной части Челябинска не могла дождаться отлова агрессивной стаи собак два месяца. Отлов раз за разом обещал приехать, но этим все и ограничивалось: ловить котят и новорожденных щенят без мам, конечно, куда проще и приятней... 

Зоозащитники опасаются, что если подрядчик не изменит подходы к отлову, то агрессивные животные так и будут сбиваться в стаи, а жители, видя бездействие исполнителей контракта, начнут травить и стрелять собак. Кроме того, никто не отменял опасности таких стай для человека.

Также челябинские зоозащитники подчеркивают, что если "Урал-Мегвэй" начнет лишь к концу года нагонять план по отлову безнадзорных животных, чтобы исполнить контракт  и получить по нему деньги, приют столкнется с серьезными проблемами. Это перенаселение, а соответственно возрастающий риск распространения инфекций, которые могут привести к гибели четвероногих. Поэтому, чтобы не было сначала пусто, а потом густо, необходимо отлавливать строго определенное число животных в месяц.

К слову, "Урал-Мегвэй" выиграл тендер на отлов безнадзорных кошек и собак в 2020-м году не только в Челябинске, но также и в Миассе, Нязепетровске, Увельском районе.

Стоимость контракта на отлов, заключенного с ООО "Урал-Мегвэй" челябинскими властями, составляет 2 миллиона 212 тысяч рублей.

Проведение проверки деятельности этой организации стало одним из ряда поручений, данных региональному минсельхозу по итогам встречи представителей зоозащитных организаций южноуральской столицы с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Поручение должно быть исполнено до 29-го июня этого года.

 

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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