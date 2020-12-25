УФАС проверит компанию из Магнитогорска за использование фото Кейт Бекинсейл

Челябинское УФАС проверит правомерность рекламы ГК «СТЭЛС» с изображением британской актрисы Кейт Бекинсейл на «Газеле» в Магнитогорске. Об этом сообщили в антимонопольном ведомстве.
«Соответствующая информация поступила в антимонопольный орган от средств массовой информации Челябинска, - сообщили в региональном УФАС. - Антимонопольному органу сообщили, что известная британская актриса Кейт Бекинсейл в своем аккаунте в Instagram опубликовала фотографию магнитогорского автомобиля с рекламой ГК «СТЭЛС». Компания предлагает видеонаблюдение и системы безопасности под ключ».
Челябинское УФАС изучит данную рекламу на соответствие требованиям рекламного законодательства.
Напомним, британская актриса Кейт Бекинсейл с юмором отнеслась к использованию ее фото в российской рекламе.
«Итак, в начале недели я начала свой бизнес видеонаблюдения на Урале», - подписала снимок в Instagram актриса.
Агентство «Урал-пресс-информ» дозвонилось до ГК «Стэлс». Там отказались комментировать размещенный на машине снимок британской актрисы.