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УФАС проверит компанию из Магнитогорска за использование фото Кейт Бекинсейл

Челябинское УФАС проверит правомерность рекламы ГК «СТЭЛС» с изображением британской актрисы Кейт Бекинсейл на «Газеле» в Магнитогорске. Об этом сообщили в антимонопольном ведомстве.

«Соответствующая информация поступила в антимонопольный орган от средств массовой информации Челябинска, - сообщили в региональном УФАС. - Антимонопольному органу сообщили, что известная британская актриса Кейт Бекинсейл в своем аккаунте в Instagram опубликовала фотографию магнитогорского автомобиля с рекламой ГК «СТЭЛС». Компания предлагает видеонаблюдение и системы безопасности под ключ».

Челябинское УФАС изучит данную рекламу на соответствие требованиям рекламного законодательства.

Напомним, британская актриса Кейт Бекинсейл с юмором отнеслась к использованию ее фото в российской рекламе.

«Итак, в начале недели я начала свой бизнес видеонаблюдения на Урале», - подписала снимок в Instagram актриса.

Агентство «Урал-пресс-информ» дозвонилось до ГК «Стэлс». Там отказались комментировать размещенный на машине снимок британской актрисы.