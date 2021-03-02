«Таганай» ждет от своих гостей интересных историй о себе

Суд не принял у защитников Олега Извекова жалобу по поводу его ареста

Улица Свободы, территория рядом с «Юностью»: челябинцы выбрали объекты благоустройства на 2022 год

Жители Челябинска выбрали общественные пространства, которые будут благоустроены по федеральной программе «Формирование современной городской среды» в 2022 году.

Голосование проходило на портале «Активный житель 74» этой зимой. Городские власти озвучили его результаты.

Так, в Центральном районе в лидерах оказалась территория, прилегающая ко дворцу спорта «Юность» в границах улиц Красной, Труда, Свердловского проспекта. За этот вариант отдан почти 81 процент голосов.

В Калининском районе челябинцы больше всего хотят видеть преображенной часть прогулочной зоны на улице Университетская Набережная (участок от дома №14 по данной улице до улицы Молодогвардейцев) в границах улиц Братьев Кашириных, Северо-Крымской, местного проезда, Чайковского. За благоустройство этой территории проголосовали более 47-ми процентов опрошенных.

В Курчатовском районе горожане выбрали благоустройство Комсомольского проспекта на участке от Молодогвардейцев до Ворошилова (около 63-х процентов челябинцев отдали свои голоса за эту территорию).

В Ленинском районе по программе ФСГС в 2022-м году будет благоустроен сквер перед ДК «Станкомаш», набравший около 60-ти процентов голосов.

В Металлургическом районе - территория между домами №23 и №29 по улице Трудовой, за которую проголосовали свыше сорока процентов жителей.

В Советском районе 66 процентов опрошенных предпочли другим пространствам пешеходную зону на гостевом маршруте по улице Свободы, на участке от проспекта Ленина до железнодорожного вокзала (эта территория будет благоустраиваться поэтапно).

В Тракторозаводском районе в 2022-м году будет благоустроен сквер по улице Кудрявцева, который выбрали 42 процента респондентов.

Глава Челябинска Наталья Котова на аппаратном совещании в городской мэрии, которое состоялось вчера, первого марта, подчеркнула, что, как только станут известны объекты благоустройства 2022-го года, нужно будет сразу – совместно с главами районов южноуральской столицы – начать работу над эскизными проектами, которые будут обсуждаться с жителями весной текущего года.

Отметим, дальнейшее детальное обсуждение проектов будет производиться с помощью новой платформы обратной связи, разработанной минстроем РФ, с 26-го апреля по 31-е мая.