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Умные технологии «Интерсвязи» стали доступны жителям частного сектора

Общество
Сегодня, 10:34
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Лидер телекоммуникационного рынка Челябинской области – компания «Интерсвязь» приступила к установке «Умных домофонов» в домах частного сектора.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе компании «Интерсвязь», изначально эта технология была рассчитана на работу в многоквартирных домах, но всё изменилось, благодаря обращениям абонентов. Специалисты компании провели оперативное исследование и адаптировали устройство под запросы южноуральцев. Первые тестовые испытания прошли успешно. Сейчас  уже несколько десятков частных домохозяйств Челябинска оснащены инновационной разработкой «Интерсвязи». Домофоны, установленные в частном домохозяйстве, полностью сохраняют весь функционал устройств, которые работают в многоквартирных домах Челябинска. Пользователи получают возможность принимать звонки от гостей на свой телефон, пользоваться видеоархивом и «видеоглазком», звонить в экстренные службы с домофонной панели.

По словам руководителя проекта «Умная домофония» компании «Интерсвязь» Михаила Сыскова, проведенные разработчиками блицинтервью с теми, кто уже установил устройства, показали, что для жителей частного сектора некоторые функции «Умного домофона» имеют особенно большую ценность. Это возможность наблюдать за автомобилем, оставленным напротив своего участка, отвечать на звонок в дверь, не отрываясь от работы в огороде, раздавать электронные ключи-приглашения своим родственникам и друзьям. Функции устройства полезны не только тем, кто постоянно живёт в частном секторе, но и тем, кто использует участок в качестве дачи и приезжает лишь на выходные. Здесь особо ценной будет функция видеонаблюдения. В любой момент пользователь с может убедиться, что хозяйство находится в безопасности. Видеозаписи в архиве приложения хранятся семь дней. «Интерсвязь» уже на протяжении двух лет проводит кампанию по подключению к сети жителей частного сектора, садовых кооперативов, малых населённых пунктов. Вместе с качественным и быстрым интернетом абонент получает доступ ко всем возможным сервисам, включая телевидение и видеонаблюдение. Теперь к списку добавились и «Умные домофоны».

- Теперь  южноуральцы могут создать полноценную умную зону даже за городом, - подчеркнул генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин.Домофонные устройства могут быть установлены на любой вид входной группы. Они успешно работают со всеми вариациями электромеханических замков. Сейчас установка «Умных домофонов» в частном секторе осуществляется по индивидуальным заявкам бригадой специалистов. В конечном итоге разработчики планируют добиться того, чтобы устройства «Интерсвязи» стали более доступными, а устанавливать их смогли бы сами пользователи самостоятельно так же легко, как и обычный дверной звонок.

 

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