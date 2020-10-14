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Уникальный курс по навыкам безопасности проводят в Челябинске для учеников инклюзивной школы

Общество
Сегодня, 11:19
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Необычный курс для детей и их родителей разработала Челябинская областная общественная организация помощи детям «Открытое сердце»: учеников младших классов инклюзивной школы №109 учат безопасно вести себя на проезжей части и поддерживать друг друга.

По словам руководителя проекта Елизаветы Кирилловой, особенность этого курса в том, что онрассчитан как на обычных школьников, так и на ребят с особенностями развития. Занятия разделены на четыре тематических блока. Сначала дети на территории школы отрабатывают узнавание дорожных знаков, понимание сигнальных цветов светофора, учатся правильно переходить пешеходный переход и садиться в городской транспорт. В практической части занятий школьники под контролем педагогов выйдут в город и освоят простые маршруты самостоятельного передвижения по городу.

«Год назад ребята начали учиться вместе, и мы хотим, с одной стороны, научить их навыкам безопасности на проезжей части, в городском транспорте, крупном торговом комплексе, а с другой стороны, научитьпомогать друг другу.В школе мы проводим занятия в форме игр, тренинга, викторин. Главное, что ребята в игровой форме повторяют жизненно-важные правила безопасности», – рассказала ведущая практических занятий для детей, педагог Ксения Гаспарян.  

До выхода в городское пространство занятия для детей с особенностями развития и их ровесниками проходят в различных подгруппах. Педагоги учитывают уровень развития ребят и задания дают по доступному для них уровню сложности. В город школьники выйдут вместе. Для учеников с особенностями развития поддержка одноклассников помогает закрепить навыки безопасности.

«Навыки безопасности жизненно необходимы каждому человеку, а для ребенка с особенностями развития они даже важнее, чем знание математики и безупречная грамотность. Мы знаем по опыту, что на формирование каждого нового навыка порой уходит не один год. Работу нужно начинать уже в раннем возрасте, чтобы, став взрослым, особый ребенок был самостоятельным, мог обеспечить свою безопасность», – поделилась мнением мама одного из участников курса «Защити меня».

Как отмечают специалисты, у людей с особенностями развития многие навыки можно сформировать только путем многократного ежедневного повторения. Всего курс для школьников рассчитан на 32 занятия. Он завершится в конце ноября. Организаторы проекта планируют поделиться опытом работы с заинтересованными родителями и педагогами.Уже сейчас материалы по теме курса размещены на сайте организации в разделах «Библиотека родителя» и «Библиотека педагога»

Отметим, что инициативу проведения необычного курса для детей и их родителей поддержали в Администрации города Челябинска.

 

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