Уплотненной застройки возле ЧелГУ не будет

Восемнадцатый Арбитражный апелляционный суд признал обоснованными требования прокуратуры Челябинской области о признании недействительным разрешение на строительство 25-этажного дома по улице Братьев Кашириных возле ЧелГУ. Его намеревалась возвести компания «Домострой».

Ранее сообщалось, что Арбитражным судом региона удовлетворено заявление прокуратуры о признании недействительным разрешение на строительство 25-этажного жилого дома по улице Братьев Кашириных. Оспариваемое разрешение на строительство было выдано администрацией Челябинска с грубыми нарушениями норм закона.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, представленная застройщиком для получения разрешения проектная документация не отвечала специальным нормативам. При ее подготовке не были учтены нормы пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства. Не предусматривалось необходимое количество пожарных подъездов, а проектируемые проезды по ширине не отвечали нормативам. Отсутствовали площадки для отдыха, сбора коммунальных отходов, парковки транспортных средств.

Прокуратурой области в Арбитражный суд Челябинской области направлялось заявление о признании недействительным разрешения на строительство многоквартирного дома. Оно было удовлетворено.

Постановлением Восемнадцатого Арбитражного апелляционного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», еще в декабре 2019 года Челябинская прокуратура опротестовала решение мэрии о стройке на Братьев Кашириных. Проверку соблюдения мэрией градостроительного законодательства при выдаче ООО СЗ «Домострой» разрешения на строительство надзорное ведомство провело на основании обращений горожан.

В ходе проверки прокуратура истребовала в городской администрации документы, послужившие основанием для выдачи данного разрешения. Изучив документацию, эксперты выявили ряд существенных противоречий, в числе которых - превышение плотности застройки более чем в два раза.