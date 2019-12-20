УпрДор «Южный Урал» поделилось планами на 2020 год
Общество
Вчера, 23:02

Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» поделилось планами на новый дорожно-строительный сезон.

Как сообщили в пресс-службе управления, в 2020 году ФКУ Упрдор «Южный Урал» приступит к активным работам по первому этапу реконструкции участка трассы М-5 «Урал» в районе города Сим (контракт заключен в 2019 году и работы уже начались).

Напомним, сегодня это один из наиболее востребованных и в то же время опасных участков федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал», проходящий по территории Челябинской области. Большие перепады высот, резкие повороты, малая ширина трассы ограничивают пропускную способность дороги.

Всего предусмотрено три этапа. Цена контракта по первому этапу составила 3 миллиарда 450 миллионов рублей. Проект будет финансироваться из федерального бюджета. На первом этапе будет выполнено строительство новых искусственных сооружений через реки Ук и Сим, возведена металлическая эстакада и построены транспортные развязки.

В рамках второго этапа дорожники займутся непосредственно обходом Сима. Появится абсолютно новая дорога с эстакадами, выемками из скального грунта глубиной более 20 метров и высокими насыпями. Это необходимо для того, чтобы обеспечить плавность продольного профиля, без крутых подъемов и спусков, резких поворотов.

Также на последующих этапах реконструкции планируется строительство четырех эстакад, двух транспортных развязок и четырех мостов.

Кроме того, в 2020 году на М-5 «Урал» завершится реконструкция дороги в районе г. Чебаркуль, где возводится новая транспортная развязка. Перед ней обновляется трасса М-5, которая тоже становится четырехполосной до Еланчика. Новая дорога будет иметь цементобетонное покрытие. Это жесткая и более долговечная дорожная одежда.

Также в 2020 году планируется начать реконструкцию участка трассы от границы с Башкирией. Автомобильная дорога должна стать четырехполосной и будет переведена в первую категорию. Сейчас это лишь две полосы и третья категория.

От Челябинска до Екатеринбурга

Масштабная работа планируется на трассе Челябинск – Екатеринбург. Сегодня большая часть дороги имеет четыре полосы и разделительные ограждения, однако на границе со Свердловской областью остается 40-километровый узкий участок. Упрдор «Южный Урал» планирует начать на нем работы в 2020 году. После реализации этого проекта трасса от Челябинска до Екатеринбурга будет полностью четырехполосной.

Капитальный ремонт на данном участке продлится несколько лет, дорога будет качественной и надежной за счет использования различных инженерных решений, позволяющих повысить качество и срок службы.

Р-254 «Иртыш» и Р-354

В 2020 году планируется начать работы по капитальному ремонту трассы Р-254 «Иртыш» на подходе к городу Кургану. Протяженность участка составит 11 километров.

В настоящий момент разрабатывается проектная документация на капитальный ремонт автомобильной дороги Р-254 от границы города Челябинска до села Миасское в Красноармейском районе с увеличением количества полос движения до четырех. Окончание проектных работ запланировано на 2020 год.

Также будет продолжена реализация действующих капитальных ремонтов федеральных дорог. Это, к примеру, участки в районе Каргаполья в Курганской области на трассе Р-354, а также около автомобильного кольца возле города Шумиха на Р-254 «Иртыш».

«В рамках капитальных ремонтов мы доводим ширину проезжей части до нормативных требований, устанавливаем различные элементы обустройства: это и барьерные ограждения, и новые дорожные знаки, и искусственное электроосвещение в таких местах, как автобусные остановки, пешеходные переходы, разворотные петли, переходные скоростные полосы, пешеходные дорожки. Главное – мы делаем дороги более безопасными для водителей и пешеходов, повышаем доступность дорог для маломобильных групп населения», – комментируют специалисты ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Справка:

В оперативном управлении ФКУ Упрдор «Южный Урал» находятся участки федеральных дорог, проходящих по территории Челябинской и Курганской областей, а именно: М-5 «Урал», М-5 «Урал», подъезд к г. Екатеринбург, А-310 Челябинск-Троицк-граница с Республикой Казахстан, Р-254 «Иртыш», Р-254 «Иртыш», подъезд к г. Тюмень, Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган.

Общая протяженность подведомственной сети – 1351,6 километра.

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