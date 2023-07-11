11.07.2023
«Уралкуз» выбрал лучшего молодого слесаря-ремонтника
11.07.2023
В Усть-Катавском лесничестве дотушивают лесной пожар
11.07.2023
Челябинские гребцы взяли два «золота» первенства Сибири и УрФО
11.07.2023
Розинцы устали жить без Дома культуры и попросили губернатора решить проблему
11.07.2023
В Челябинске отключили светофоры на четырех перекрестках
11.07.2023
В Челябинске девушка-водитель на пешеходном переходе насмерть сбила молодого велосипедиста
«Уралкуз» выбрал лучшего молодого слесаря-ремонтника
05.04.2023
«Уралкуз» завоевал второе место в турнире по хоккею в валенках
16.02.2023
«Уралкуз» внедряет инструменты бережливого производства
10.01.2023
«Уралкуз» провел конкурс профессионального мастерства
29.12.2021
«Уралкуз» дарит новогодние подарки
В Челябинске готова проектно-сметная документация на ремонт двух знаковых монументов
10.07.2023
Челябинская область отмечает день семьи, любви и верности
08.07.2023
В Челябинской области в течение пяти дней будет аномально жаркая погода
07.07.2023
В Челябинской области чествуют юбиляров семейной жизни
07.07.2023
Текслер: «Реабилитационный центр для участников СВО нужно запустить как можно скорее»
06.07.2023