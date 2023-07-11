«Уралкуз» выбрал лучшего молодого слесаря-ремонтника

Завод «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел», Чебаркуль, Челябинская область) на конкурсе профессионального мастерства выбрал лучшего слесаря-ремонтника среди молодых сотрудников.

Конкурс проводят ежегодно с 2021 года. Принять участие в нем могут работники в возрасте до 35 лет.

Традиционно конкурс состоит из двух частей. В теоретической необходимо ответить на вопросы теста, а в практической требуется из заготовки сделать молоток по техническому чертежу. Главными задачами каждого слесаря-ремонтника стали точность и соблюдение всех параметров будущего изделия: ширины, высоты и длины.

Как сообщает пресс-служба ПАО «Уральская кузница», по итогам двух этапов победителем соревнования признан Антон Румянцев – слесарь-ремонтник отделения ремонта и технического обслуживания механооборудования. Второе место у Ивана Мухлынина, третье – у Тимура Калмыкова. Победители получили памятные грамоты и денежные премии.

«Высокий интерес молодых специалистов к подобным испытаниям не угасает год от года, а здоровый азарт и конкуренция способствуют развитию и совершенствованию их навыков», – отметил директор департамента по работе с персоналом ПАО «Уралкуз» Дмитрий Рекк.