«Уралкуз» завоевал второе место в турнире по хоккею в валенках

В Чебаркуле (Челябинская область) в третий раз прошел городской турнир по хоккею в валенках. Почетное второе место в нем заняла команда «Уральской кузницы».

Сотрудники завода «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел») накануне собрали команду для участия в городских соревнованиях по игре в хоккей на валенках. В турнире по необычному виду спорта приняли участие шесть металлургов.

Правила ледовых поединков в традиционной русской обуви не сильно отличаются от обычных хоккейных матчей. Разница заключается в продолжительности периода, который длится 10 минут вместо 20 минут в классической версии хоккея. После каждого периода следуют две минуты отдыха и смена ворот. Спортивные баталии проходили в формате 6 на 6: пять игроков в поле и один вратарь.

Турнир прошел в ледовом дворце имени Валерия Харламова. В нем приняли участие семь команд из числа сотрудников городских предприятий и организаций. Победителям вручили почетные грамоты, медали и сертификаты.