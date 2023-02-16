«Уралкуз» внедряет инструменты бережливого производства

Завод «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел», Челябинская область) внедряет инструменты бережливого производства в челябинском филиале. Успешное завершение проекта позволит сделать производственный процесс более эффективным.

Проект реализуют на основе разработанной дорожной карты в течение года. На производственной площадке ковочного комплекса пресса №5 постепенно внедряют систему 5С, основанную на сортировке, рациональном расположении, содержании в чистоте, стандартизации и совершенствовании. Начнут с сортировки материалов и инструментов, упорядочения мест их хранения для большего удобства использования и сокращения потерь при исполнении задач на рабочих местах.

Также дорожная карта бережливого производства предусматривает проведение картирования. Это поэтапное описание производственных процессов. Сотрудники проведут анализ, оценят и выявят потери в производственной цепочке, проведут ранжирование этих потерь от больших к меньшим. Подготовят мероприятия по снижению системных проблем. Все это позволит усилить контроль за производственными процессами, снизит количество простоев и незапланированных ремонтов.