«Уралкуз» дарит новогодние подарки

В Чебаркуле (Челябинская область) завод «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел») подготовил свыше 1200 корпоративных сладких подарков и организовал новогодние представления для детей сотрудников.

Сладкие наборы получат дети работников предприятия, которым еще не исполнилось 14 лет.

Также в Чебаркуле для детворы будут организованы новогодние представления с участием сказочных персонажей – приглашения получили родители двухсот малышей.

Утренники пройдут в конце декабря. Без внимания не останутся и дети сотрудников Челябинского филиала ПАО «Уралкуз». Во Дворце культуры ЧМК в январе 2022 года более 500 ребят поучаствуют в новогоднем утреннике и получат корпоративные сладкие подарки.