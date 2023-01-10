«Уралкуз» провел конкурс профессионального мастерства

Завод «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел», Челябинская область) оценил профессиональные навыки и результаты работы молодых сотрудников кузнечно-прессового цеха.

Профессиональное мастерство семи работников предприятия оценивалось без отрыва от производственного процесса. В роли судей выступили более опытные сотрудники. Безоговорочными победителями конкурса смогли стать те работники, которые за определенный период сделали наибольшее количество изделий с минимальным количеством брака.

В результате смотра-конкурса три сотрудника, ставшие победителями, были награждены денежными премиями.

«Конкурс был задуман так, чтобы не только выявить лучших, но и увеличить запас знаний, подумать о дальнейшем профессиональном росте», – сообщил директор департамента по работе с персоналом завода «Уральская кузница» Дмитрий Рекк.