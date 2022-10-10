Уральские парни – настоящие герои нашего времени

Мобилизованные парни с Урала – такие, как Дмитрий из Магнитогорска, Сергей из Каслей Челябинской области, и все те, кто после получения повестки пришел в военкоматы своих городов, по праву могут считаться героями.

Среди тех, кто отозвался на зов Родины, и рабочие с заводов, и сотрудники коммерческих предприятий, и педагоги, и чиновники, и бизнесмены.

Собственный корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в Луганской Народной республике Михаил Бондаренко посетил полигон, где обучаются мобилизованные военнослужащие, где проходит их боевое слаживание. Когда Михаил задал вопрос, откуда приехали парни, многие отвечали: с Урала. Наверное, это не случайно, ведь на Урале живут отзывчивые и ответственные люди, которые не привыкли прятаться за спинами жен и матерей или убегать, как некоторые блогеры и псевдопатриоты, в Грузию или Казахстан. Они просто следуют зову своего сердца.

«Что бы вы сказали тем мужчинам, которые бегут сейчас за границу от повестки?» - спросил Михаил Бондаренко.

«Пусть остаются там и живут своей жизнью», – добродушно улыбаясь, ответил Дмитрий.

Вместе с нашим собкором желаем всем крепким уральским парням никогда не падать духом. Возвращайтесь домой живыми. С победой.