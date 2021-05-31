Ушел из жизни известный челябинский фотограф Вячеслав Шишкоедов

В Челябинске минувшей ночью, 31-го мая, после продолжительной болезни ушел из жизни известный южноуральский фотограф Вячеслав Шишкоедов. Девятого августа ему исполнилось бы 73 года.

Вячеслав Петрович был одним из ведущих фотожурналистов Челябинской области, членом Союза Челябинского фотоклуба, состоял в Союзе фотохудожников России.

В 1967-м году окончил техникум железнодорожного транспорта, после службы в армии увлекся фотографией, основы профессионального мастерства осваивал под руководством признанного фотомастера Юрия Теуша.

С 1985-го по 1990-й годы Вячеслав Шишкоедов являлся сотрудником газеты «Челябинский строитель». Его фоторепортажи о производственной, общественной, культурной и спортивной жизни отличались творческим подходом. В 1985-м году состоялась и первая персональная фотовыставка Вячеслава Петровича, где были представлены работы на любимые темы фотокорреспондента: жанровые сценки, спортивные состязания.

Вячеслав Шишкоедов неоднократно становился участником и лауреатом Всесоюзных и Международных фотовыставок и фотоконкурсов: «Interpressfoto», «Worldpressfoto», «СССР-80», «Человек и мир», «УралПрессФото». Его снимки печатались в «Огоньке», «Литературной газете», в немецких журналах, во всех местных газетах.

С 1990-го по 2007-й годы фотожурналист работал в газетах южноуральской столицы «Голос», «Вечерний Челябинск», «Призыв», «Комсомольская правда». В 2007-м году по итогам областного фотоконкурса Вячеслава Шишкоедова назвали фотографом года. Также на этом конкурсе лучшими в регионе были признаны и его спортивные фотографии.

С 2011-го года он является фотокорреспондентом газеты «Южноуральская панорама». Профессиональное мастерство Вячеслава Петровича не раз получало высокую оценку специалистов. В 2009-м году он становится победителем фотоконкурса «Агропром-2009», в 2010-м на фестивале «Фотофест» Вячеслав Шишкоедов занял второе место со снимком «Черный кот».

Он являлся лауреатом и победителем фотоконкурсов «ФотоСоюз-2011», «Спорт и физическая культура». 2012-й год в биографии фотожурналиста отмечен победой в епархиальном конкурсе «Златое слово. Православие и СМИ на Южном Урале» за лучший фоторепортаж в серии «Вера и воля».

Вячеслав Петрович являлся автором фоторепортажей о значительных событиях не только в жизни области, но и страны, в частности, снимал пресс-конференции Владимира Путина с представителями СМИ.

Вячеслав Шишкоедов внес существенный вклад в создание фотолетописи Челябинской области: в архиве его работ насчитывается несколько тысяч снимков, отражающих промышленное, сельскохозяйственное, культурное развитие края, социальную и спортивную жизнь Урала и страны. Его фотографии используются при подготовке печатных изданий - книг и альбомов, газет и журналов.